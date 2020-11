El TSJC tomba el veto als concerts per a les escoles que segreguen per sexe

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès la denegació per part de la Generalitat del concert als centres de primària que segreguen per sexe. D'aquesta manera, accepta les mesures cautelars sol·licitades pels centres i estableix la renovació del concert per sis cursos escolars més, a partir del 2020-2021.El Departament d'Educació ja ha anunciat que interposarà recurs i ha expressat la voluntat de no renovar aquests concerts, més encara quan asseguren que hi ha un consens majoritari a l'Estat arran de l'aprovació de la nova llei d'Educació al Congrés.El Govern va denegar al maig la renovació del concert educatiu a aquests tipus de centres, tot i que els hi va concedir un any de pròrroga. La mesura afecta 11 centres d'arreu de Catalunya, com el Viaró, la Farga o la Vall. Educació va justificar que "no compleixen el principi de coeducació per mitjà de l'escolarització mixta".En la seva interlocutòria, el TSJC diu que "la pèrdua del concert suposarà que les famílies hagin d'assumir el cost de l'ensenyament, i, en conseqüència, que alguns pares decideixin canviar els seus fills de col·legi, sobretot en la situació de crisi econòmica actual. Aquest canvi de col·legi exigirà a les famílies afectades una adaptació al nou centre, cosa que afecta als alumnes, que es veuran apartats dels seus companys, hauran d'adaptar-se a la metodologia del nou col·legi, fet que requereix un temps més o menys llarg i que pot, fins i tot, repercutir en els seus resultats acadèmics".Els magistrats al·leguen que seria molt difícil que els alumnes poguessin tornar al centre si finalment la decisió final és mantenir el concert. A més, es causarien importants danys econòmics a les escoles afectades. Per això, decideix mantenir la situació actual en espera de la decisió judicial final.Per últim, el TSJC es basa en altres recursos similars a la resta de l'estat on el Suprem ha decidit cautelarment mantenir el concert.Hi ha, però, un vot particular del magistrat Pedro Luís García, que es mostra en contra de la decisió majoritària d'acceptar les cautelars. El jutge ho defensa assegurant que manquen proves i hi ha una "ocultació de dades rellevants". Tampoc veu acreditats els perjudicis, ja que, en tot cas, serà en el període de matriculació quan es coneixeran les inscripcions d'alumnes i l'afectació que pot tenir la no renovació dels concerts en aquests centres.Per últim, veu una "manca absoluta d'aparença de bon dret reforçada en la rebutjada nul·litat radical de la sol·licitud de requeriment de presentació dels projectes educatius, exigits per norma en rang de llei i avalats pel TC per a reconèixer la constitucionalitat del precepte que permet l'educació segregada per sexes".Les escoles van oferir 1,8 milions d'euros de fiança i el TSJC ho ha acceptat. En total, les afectades són set institucions que representen onze escoles.

