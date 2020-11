Sàmper avisa de l'empitjorament del sensesostre ferit per la Guàrdia Urbana

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha informat que l'estat del sensesostre ferit de bala per un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona dissabte passat "és crític" i que es tem per la seva vida després que la ferida de l'abdomen s'hagi "complicat".Tot i avançar que la investigació que estan fent els Mossos d'Esquadra estarà enllestida entre avui i demà, el conseller ha destacat que el que més li preocupa en aquests moments "és la ràpida recuperació d'aquesta persona". El conseller també ha reconegut que la falta d'efectius policials fa difícil evitar festes il·legals com la celebrada aquest cap de setmana a Montjuïc i ha apel·lat a la responsabilitat de la gent per evitar situacions de risc que perjudiquen a tothom.Després de reunir-se amb l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha apuntat que la investigació que els Mossos d'Esquadra estan fent sobre l'incident que va finalitzar amb un sensesostre ferit de bala està pràcticament enllestida i que entre avui i demà es farà arribar l'atestat al jutge.En la roda de premsa sobre la Covid amb la consellera de Salut, Alba Vergés, Sàmper ha concretat que a la Guàrdia Urbana li constava una ordre de recerca i captura contra aquest home, sense concretar el delicte, i per això està custodiat a l'hospital.Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, mentre dura la investigació, l'agent està en actiu, però sense fer tasques operatives i la seva arma de foc es troba a disposició dels mossos que investiguen els fets.Qui també està pendent de la investigació és la Fundació Arrels que en funció del resultat es plantejarà si, com ha fet en casos anteriors d'agressions a persones sense llar, es presenta com a acusació particular.El consell Sàmper ha mostrat la seva preocupació per la proliferació de festes il·legals com la celebrada per unes 80 persones aquest diumenge de matinada a la muntanya de Montjuïc. Aquí, ha reconegut que la manca d'efectius policials fa molt difícil garantir el compliment de les resolucions del Procicat per part de la ciutadania i ha apel·lat a la responsabilitat individual de tothom per doblegar la corba de contagis.Sàmper ha recordat que Catalunya té 10.000 Mossos d'Esquadra menys dels que li pertocaria si es compara amb la ràtio d'altres territoris com Euskadi o Navarra i que davant això és impossible fer més del què s'està fent. "Tenim el que tenim i encara hem de donar gràcies a les policies locals que ens ajuden a cobrir tot el territori", ha afegit.

