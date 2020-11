ERC reclama a JxCat que deixi d'«especular» amb un canvi de la data de les eleccions

Altres notícies que et poden interessar

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha reclamat aquest dilluns que es deixi d'"especular" amb la celebració d'eleccions al Parlament el proper 14 de febrer. En roda de premsa, la portaveu d'ERC ha reivindicat que el Govern treballa per garantir el dret a vot a tothom i que es pugui mantenir la seguretat en tot el procés. Vilalta ha subratllat que l'executiu català ha de poder "blindar" les eleccions i ha previst que en els propers dies s'aprovin les mesures per part del Procicat i que se celebri una reunió amb la resta de formacions polítiques.També ha dit que s'han reconduït les "tensions" de la setmana passada entre els socis del Govern però ha lamentat que JxCat faci "electoralisme" alertant d'un possible tripartit.La portaveu d'Esquerra ha constatat que després de les eleccions caldrà que es produeixin nous governs independentistes "que aproximin a la república catalana". Per això, ha dit que caldrà "reiniciar relacions" i fer el possible perquè es puguin "tornar a entendre". "Liderar un govern independentista el més ampli possible", ha manifestat.Una vegada més, Vilalta ha descartat pactar amb no independentistes i ha explicat que no pactaran amb el PSC en un futur govern perquè ERC són "l'alternativa al que representen els socialistes".Respecte les negociacions dels pressupostos generals de l'Estat, Vilalta ha dit que segueixen obertes perquè ERC vol tenir "tots els instruments" per ajudar la ciutadania en un context social i defensar els interessos de Catalunya. En concret, ha dit que els republicans exploren el "marge" de negociació que existeix. "Estem negociant el marge que creiem que hi ha. Hi ha temps", ha expressat Vilalta.Malgrat que no ha entrat en detall, Vilalta ha posat de manifest apostar per les infraestructures catalanes en els nous comptes estatals per solucionar el dèficit que pateix el país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor