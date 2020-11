Altres notícies que et poden interessar

Aquest dilluns, 23 de novembre, entra en vigor la primera de les quatre fases del pla de la Generalitat per flexibilitzar les restriccions contra la Covid a Catalunya , que s'allargarà almenys dos mesos. Les principals novetats són la reobertura de la restauració, els equipaments esportius i la cultura.Sumant els canvis en les restriccions i les mesures ja existents, la situació a Catalunya a la primera fase de la desescalada queda així:- Confinament perimetral per municipis durant els caps de setmana (de les 6 del matí del divendres fins a les 6 del matí del dilluns).- Prohibida l'entrada i la sortida de Catalunya excepte per causa justificada.- Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública.- Mantenir les bombolles de convivència.- Toc de queda nocturn de les 10 de la nit a les 6 del matí, moment en el qual no es pot circular per la via pública excepte en alguns casos específics.- El transport públic es manté al 100%.- Es permet la visita a municipis contigus per fer esport a l'aire lliure, per a competicions esportives autoritzades i per gent amb permisos penitenciaris.- Prohibides les reunions de més de 6 persones, excepte els que siguin de la bombolla de convivència.- Tancament de tots els centres comercials, almenys fins al 7 de desembre, en què podrien obrir coincidint amb l'entrada a la segona fase de desescalada.-Poden obrir els comerços bàsics (alimentació, begudes, productes higiènics, farmàcies, veterinàries) dins d'aquests centres comercials.- També poden obrir en centres comercials les botigues de primera necessitat i les que tinguin un accés directe a l'establiment, amb un aforament del 30%.- Tots els establiments poden obrir totalment independentment de la seva superfície, sempre al 30% d'aforament.- Mercats no sedentaris amb aforament al 30%.- Els establiments comercials oberts al públic han de tancar a les 21 hores del vespre.- Es permet la recollida esglaonada al local i el repartiment a domicili.- Oberts tots els centres d'estètica i que impliquen contacte personal, però amb cita prèvia i sense poder atendre més d'un client a la vegada.- Obertes les perruqueries.- Actes religiosos i cerimònies amb assistència limitada al 30%.- En tot cas, el límit d'assistents als actes religiosos és de 200 persones.- Cinemes, teatres, auditoris poden obrir al 50%, amb un límit de 600 persones, totes assegudes. Poden obrir fins a les 10 de la nit, pel que els espectadors poden saltar-se el toc de queda nocturn per tornar d'aquests actes sempre que puguin acreditar-ho mitjançant les entrades.- Es reobren al públic els establiments amb llicència per a l'exercici de les activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concert i sales de concert. En un principi la Generalitat havia mantingut la suspensió, però van modificar el DOGC el dissabte 21 a la tarda. Tot i això, no poden oferir servei de bar.-Els caps de setmana, no es pot incomplir el confinament perimetral per municipis per assistir a actes en altres poblacions.- Museus, biblioteques i sales d'exposicions poden obrir també amb la meitat d'aforament i un límit de 600 persones.- Prohibida l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.- Tancament de parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils a les 20 h.- Tancament de salons de joc, casinos i sales de bingo.- Suspesa l'activitat presencial en centres cívics i altres espais comunitaris (tallers, xerrades, cursos...).- Equipaments esportius oberts al 50% en el cas que siguin a l'aire lliure.- Gimnasos oberts al 30% i sense possibilitat d'utilitzar els vestidors, a excepció dels usuaris de les piscines.- Les competicions no professionals segueixen ajornades.- Activitats esportives no competitives organitzades en l'àmbit escolar.- Terrasses de bars i restaurants obertes al 100%, de 6 a 21.30 h.- Interior de bars i restaurants oberts al 30%, de 6 a 21.30 h.- Dos metres entre taules que, com a màxim, poden ser ocupades en grups de quatre persones.- El servei a domicili es pot distribuir fins a les 23 h.- Aforament del 50% en espais comuns dels hotels.- Docència presencial a infantil, primària i ESO.- La docència teòrica ha de ser en format virtual a les universitats.- Autoritzades les activitats extraescolars en grups de 6, com a màxim.- Activitats de l'àmbit del lleure educatiu a l'aire lliure i aquelles que es facin en espais interiors, en grups 6.- Poden obrir les escoles per a adults, de règim d'ensenyament especial i escoles oficials d'idiomes.- Pressió als estudis postobligatoris per reduir l'assistència presencial al màxim.- Teletreball en tots els casos que sigui possible.- Flexibilitat horària per esglaonar l'entrada i sortida de la feina.- Adoptar mesures d'organització en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.- Suspesos els congressos i convencions.

