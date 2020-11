Trump es queda sense opcions de capgirar les eleccions americanes

El president dels EUA, Donald Trump, es va quedant sense opcions de capgirar les eleccions americanes. El propòsit del republicà d'ençà de la seva derrota a les urnes contra Joe Biden el passat 3 de novembre només fa que recollir derrotes, la darrera, a Pensilvània, un estat clau per aconseguir arribar al despatx oval.Un jutge federal ha desestimat una demanda de la campanya de el president que tenia com a objectiu bloquejar la certificació dels resultats electorals de l'estat llevat que vetés desenes de milers de vots per correu. El magistrat considera que no hi ha cap prova que demostri el frau denunciat per Trump i el seu equip, i ha titllat de "monstre de Frankestein" la demanda presentada pels advocats del republicà, que es resisteix a acceptar la derrota electoral.Pensilvània entrega 20 delegats, una xifra que a Biden li dona les claus de la Casa Blanca perquè li permet superar la frontera del 270 representants necessaris per ser proclamat president electe.

