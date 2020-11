ERC guanyaria les eleccions amb claredat i l'independentisme sumaria més del 50% dels vots

Les eleccions suposarien un reforçament clar de l'independentisme i un canvi intern en els lideratges, segons el tercer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), fet públic aquest divendres . L'enquesta apunta que ERC esdevendria primera força, amb 36-37 diputats (ara en té 32), clarament per davant de JxCat, amb 28-30 (ara en té 32), trencant així l'empat dibuixat en l'anterior baròmetre . A banda, però, les forces independentistes podrien superar el llindar del 50% de vots.El PSC esdevindria tercera força, amb 22-23 escons (ara en té 17), per davant de Cs, que cauria del 36 actuals a 13-14. El cinquè lloc estaria molt disputat, ja que el CEO preveu que el PP n'obtingui 8-9 (ara en té 4), els comuns 7-9 (ara en tenen 8), Vox 7-8 i la CUP 6-8 (ara en tenen 4). El PDECat, finalment, podria entrar, amb un diputat. Les cinc candidatures independentistes sumarien el 50,8% dels sufragis, amb el 24,4% d'ERC, el 18,7% de JxCat, el 5,3% de la CUP i el 2,4% del PDECat.En el cas que es repetissin unes eleccions al Congrés, ERC també milloraria la seva representació, passant de 13 a 15 escons i sent primera força a Catalunya, mentre que el PSC reeditaria els 12 o en sumaria un altre. JxCat també es mantindria amb 8 o en perdria un, els comuns caurien de 7 a 6, Vox en tornaria a aconseguir 2, la CUP igualment repetiria els 2 o en perdria un, i Cs passaria de 2 a 1. El PDECat, en aquest cas, no aconseguiria entrar.Pel que fa als lideratges, Oriol Junqueras torna a ser el més puntuat i l'únic que aprova, amb un 5,56, per davant de la seva companya de partit, Marta Rovira (4,8). En tercer lloc, se situaria el líder dels comuns a Madrid, Jaume Asens (4,78) -tot i que el coneix menys de la meitat dels enquestats-, seguit de prop pel ministre socialista Salvador Illa (4,76) i, per darrere, hi hauria el cupaire Carles Riera (4,67) i la cap de llista dels comuns, Jéssica Albiach (4,3) -tot i que aquests dos tenen un nivell de notorietat inferior al 50%.Els expresidents Quim Torra (4,14) i Carles Puigdemont (4,09) es mantenen per davant del líder del PSC, Miquel Iceta (3,76), i els pitjor puntuats són els dirigents de Cs Lorena Roldán (2,29) i Carlos Carrizosa (2,03) i el cap de files del PP a Catalunya, Alejandro Fernández (2,21).En relació a la gestió de la pandèmia, les úniques institucions que aproves són els Mossos d'Esquadra (5,73), els ajuntaments (5,34) i l'Organització Mundial de la Salut (5,33). Per sota del 5, es troben la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil (4,76), la Generalitat (4,74), la Unió Europea (4,73), els mitjans de comunicació (4,67), el Parlament (4,54), l'exèrcit (4,46) i el govern espanyol (4,03). Les menys valorades són el Congrés dels diputats (3,39), els parts polítics (3,21), l'Església catòlica (2,17) i la monarquia (1,63).En relació al compliment de les instruccions de les autoritats, una gran majoria del 89,9% afirma que les seguirà, encara que no hi estigui d'acord o les trobi poc encertades. Un 8,2%, però, admet que seguirà el seu propi criteri al marge del que diguin les autoritats.

