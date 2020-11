PP, Vox i Cs se sumen a JxCat en defensa de l'escola concertada

Junts per Catalunya i el PNB han presentat aquest dimecres una esmena d'última hora a la reforma de la llei educativa, la coneguda com a "llei Celaá", per "garantir" l'existència de places "suficients" finançades amb fons públics a les escoles concertades. Es tracta d'una iniciativa que es votarà aquest dijous i que rebrà el suport de PP, Cs i Vox, segons informa El Mundo L'esmena en favor de l'escola concertada rebrà el vot a favor de 169 diputats, ja que també hi votaran a favor Unió del Poble Navarrés, Coalició Canària, el Partit Regionalista de Cantàbria i Foro Asturias. Podem i el PSOE hi votaran en contra, de manera que ERC determinarà si l'esmena tira endavant o no. Segons el diari, Junts va mirar de negociar l'abstenció dels republicans.La iniciativa busca eliminar l'apartat de la llei educativa que justifica el repartiment dels alumnes per les escoles en funció del baix nivell econòmic de les famílies, i vol garantir una oferta educativa "suficient" amb una "existència suficient de places públiques". A més, afegeix que s'asseguri "el dret a l'educació articulant el principi de participació efectiva dels sectors afectats com a mecanisme idoni per atendre adequadament els drets i llibertats i l'elecció de tots els interessats".

