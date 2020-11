ERC abandona la taula per negociar les mesures anti-Covid per les filtracions de JxCat

Altres notícies que et poden interessar

Crisi oberta al Govern en plena gestió de la segona onada de la pandèmia i el disseny de la desescalada. ERC s'ha aixecat de la taula en la qual es negocien les mesures per combatre la Covid-19 per les filtracions de les últimes hores, que atribueixen als seus socis de Junts per Catalunya (JxCat). Aquest dimarts es va fer públic l'esborrany del pla de desescalada mentre que aquest dimecres al matí també s'han difós nous canvis en els horaris de reobertura de la restauració, sense que encara s'hagin acordat del tot."ERC ha abandonat la reunió Covid fins que parin les filtracions i hi hagi un pacte de lleialtat", asseguren fonts governamentals, que reclamen "respecte" a la ciutadania i "responsabilitat". La trobada, de caràcter telemàtic, l'havia de presidir el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, i hi havia de participar la consellera de la Presidència, Meritxell Budó; el conseller d'Interior, Miquel Sàmper; la consellera de Salut, Alba Vergés; el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i el conseller de Territori, Damià Calvet.De fet, durant la sessió de control al Parlament, Aragonès ha assegurat -quan li han preguntat per aquesta qüestió- que no toca centrar-se en els "interessos individuals" o en els "interessos legítims" d'un determinat sector afectat per la pandèmia. Un missatge que no ha adreçat directament a cap membre del Govern, però que podria ser tot un dard dirigit al conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, que pressiona perquè s'atenguin les reclamacions d'obertura que fa el sector de la restauració. El vicepresident ha reclamat "responsabilitat" al conjunt del Govern i ha exigit que no es facin públiques mesures fins que no estiguin decidides. També ha instat els mitjans de comunicació a no publicar filtracions fins que no estiguin validades pel Govern.També el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha lamentat que en el consell executiu "s'asseguin Govern i oposició". Sense mencionar directament JxCat ha demanat que s'acabin "les filtracions interessades per sortr a fer-se l'ofès" i ha acusat membres del Govern de fer de "lobby" en representació dels interessos de sectors econòmics.El vicepresident en funcions de president ha defensat a l'hemicicle, durant la sessió de control l'"esforç" que s'està fent a nivell social i dels sectors econòmics més afectats. Ha argumentat que quan puguin obrir s'ha de fer amb "previsibilitat" i que això passa per una desescalada "progressiva" en paral·lel a les mesures d'ajut que estiguin "a l'abast" de la Generalitat per no repetir els "errors" de la desescalada precipitada de l'estiu. En aquest sentit, ha tornat a retreure al govern de Pedro Sánchez la falta de "col·laboració". "No es pot delegar la gestió sanitària i oblidar-se de la part econòmica. A part de salvar la vida, s'ha de poder sobreviure", ha insistit Aragonès.Si bé aquest dimarts es va fer públic a través dels mitjans que bars i restaurants obririen a partir del dilluns amb un 30% de la seva capacitat, tant a terrasses com a interiors dels locals en un horari de sis del matí a cinc de la tarda, aquest dimecres altres mitjans han fet públic que el criteri canviava i que l'horari d'obertura seria fins a les nou del vespre.De fet, el malestar per aquestes "filtracions" el va manifestar aquest dimarts el subdirector general de Protecció Civil, Sergio Delgado, que va assegurar en un missatge a Twitter que, de nou, s'ha produït una "falta de respecte" amb la publicitació de mesures encara no aprovades.JxCat ha negat les filtracions del pla de desescalada del Govern. Fonts governamentals del partit han evitat polemitzar amb ERC i han mostrat la seva sorpresa per la reacció dels republicans, tal com recull l'ACN. Des de la formació subratllen que no comentaran detalls de cap reunió que no es fa de forma pública.Segons les mateixes fonts, només Aragonès s'ha aixecat de la reunió del comitè anti-Covid prevista per aquest matí, perquè havia de fer acte de presència al Parlament, mentre que la resta de consellers d'ERC han continuat connectats a la reunió telemàtic. ERC no ofereix la mateixa versió dels fets.

