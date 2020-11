Es busquen voluntaris per analitzar l'origen de la infertilitat masculina

La infertilitat afecta aproximadament un 15% de la població mundial i els factors masculins són responsables del 40-50% d’aquests casos. Són múltiples les causes que podrien explicar la disminució de la fertilitat en els homes: l’entorn i l’estil de vida, la contaminació ambiental, el consum de tabac i/o alcohol, absència d’activitat física, estrès i dietes poc saludables semblen contribuir en gran mesura a la reducció de la fertilitat masculina.Tot i això, cap estudi ha avaluat de manera conjunta tots aquests factors al mateix temps. Ara, un grup investigador de la Unitat de Nutrició Humana i del Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental (Tecnatox) de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV) lideren l’estudi LED-FERTYL (Lifestyle and environmental determinants of seminogram and other male fertility related parameters), que es troba ara en fase de reclutament de voluntaris homes d’entre 18 i 40 anys.La recerca se centrarà en estudiar paràmetres de la qualitat de l’esperma, com la concentració, la motilitat, o la morfologia, en 600 voluntaris. El reclutament de voluntaris i l’estudi de mostres es farà de manera coordinada i seguint un mateix protocol a Reus, Tarragona, Illes Balears, Estats Units i Polònia.Els resultats d’aquest treball pretenen explicar com diferents factors de l’estil de vida, entre els quals destaquen l’alimentació, el sedentarisme o l’exposició a diversos contaminants mediambientals -amb potencial de disrupció endocrina- poden afectar la fertilitat.Analitzar tots aquests factors associats a la qualitat de l’esperma i avaluar possibles mecanismes relacionats amb l’edat, els perfils de metilació de l’ADN dels espermatozoides, la longitud dels telòmers dels leucòcits i espermatozoides, així com l’oxidació, són clau per conèixer millor els mecanismes que es troben darrere de la salut reproductiva de les parelles.Per als investigadors, entendre com l’entorn i l’estil de vida i com aquestes interaccions podrien afectar a la salut reproductiva és fonamental per poder establir estratègies eficaces de prevenció que puguin pal·liar les conseqüències d’aquest problema que afecta als països desenvolupats. L’estudi també vol descriure les diferències que es puguin trobar en els seminogrames dels voluntaris i si els factors ambientals i d’estil de vida poden variar en funció de les diferents àrees geogràfiques analitzades.Les persones que vulguin presentar-se com a voluntaris per participar en aquest estudi només hauran de fer una única visita a l’inici del projecte, però han de complir una sèrie de criteris per ser inclosos en l’estudi: tenir entre 18 i 40 anys, respondre una sèrie de qüestionaris relacionats amb el seu estil de vida i altres característiques personals i aportar mostres biològiques per poder iniciar la investigació.Les persones interessades es poden enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic ledfertyl.nutricio@urv.cat indicant a l’assumpte “Reclutament Ledfertyl”.

