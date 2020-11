Puigdemont es descarta com a candidat de Junts a president el 14-F

Avui faig el pas i em presento a les primàries com a candidata a la Generalitat per @JuntsXCat i per això us demano que m’hi acompanyeu. Que m’avaleu, que us afegiu a un projecte basat en la força de la gent que no hem renunciat a aconseguir la independència del nostre país. pic.twitter.com/e9mXvCWdfE — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) November 11, 2020

Decidir és prendre partit: em presento a les #primàries de @JuntsXCat.



Si el president @KRLS formalitza la seva candidatura, m’hi sumaré i serà la meva.



Continuem el camí, ens hi acompanyes? pic.twitter.com/0s2sNWmgEQ — Damià Calvet🎗 (@damiacalvet) November 9, 2020

Les primàries de Junts per triar el cap de llista a les eleccions del 14-F seran un duel entre Laura Borràs i Damià Calvet. Després d'esfullar la margarida durant dies, l'expresident i líder de la formació, Carles Puigdemont, no es presentarà al procés intern per optar a la presidència de la Generalitat. Ara bé, Puigdemont s'integrarà a les llistes de la nova formació -escindida del PDECat- i exercirà el rol d'esquer electoral. "La repressió espanyola m'impedeix ser el candidat a la investidura i no ho seré, però no renuncio a liderar el projecte. Seré a la candidatura", afirma en un vídeo enregistrat pel partit i emès a Vilaweb.Puigdemont s'implicarà en les eleccions, però descarta ser el cap de cartell. "He decidit participar a les eleccions per liderar i acabar la feina", sosté en el seu missatge, fet públic al límit del termini que fixava Junts per al procés de primàries. "Treballaré a fons perquè puguem complir l'objectiu. He rebut milers de peticions perquè fes el pas i no puc ser insensible a la demanda, però Junts ha de trobar un candidat que pugui participar a la investidura. Aquesta persona tindrà tot el meu suport. El meu paper serà liderar un equip", exposa Puigdemont per justificar la decisió.L'expresident, el principal actiu polític de Junts, opta així per mantenir l'escó d'eurodiputat que li garanteix la immunitat arreu del continent i mira d'allunyar-se de la brega partidista. Si hagués optat per encapçalar les llistes, segurament no hauria pogut exercir de candidat efectiu de la formació per la seva situació penal i la tria del presidenciable hauria quedat irresolta. Amb l'expresident fora de la cursa, les bases de Junts hauran de decidir el presidenciable en una votació el cap de setmana del 28 i el 29 de novembre.El líder de Junts podria ocupar un altre lloc a les llistes i en qualsevol cas jugarà un paper important en la campanya de la formació, que el 14-F aspira a batre a les urnes una ERC amb bones expectatives demoscòpiques, i retenir així la presidència de la Generalitat.L'oferta política del partit de Puigdemont per als comicis de febrer inclou la defensa de la "confrontació" amb l'Estat i la proposta que si l'independentisme supera el llindar del 50% dels vots, el resultat es tradueixi en conseqüències polítiques pactades amb els socis de govern.Borràs, portaveu de JxCat al Congrés dels Diputats, és la candidata que parteix com a favorita per la seva popularitat entre les bases de la formació. També és una de les figures més conegudes del partit i compta amb el suport del president inhabilitat Quim Torra, exhibit mitjançant un tuit minuts després que anunciés que havia presentat oficialment la candidatura.La dirigent afirma en el vídeo de presentació com a candidata que vol representar els que pensen que "cal perseverar per aconseguir la independència". Reivindica el compromís "inalterable" amb Puigdemont i reconeix que ha tingut dubtes sobre la decisió. "Fem que passi el que no ha passat mai a Catalunya", proclama.El punt feble de Borràs és el procés judicial en què està immersa per presumptes irregularitats i fragmentació de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, una causa que la dirigent emmarca en una persecució política per les seves idees. Borràs va emfatitzar aquesta idea després de declarar al juliol com a investigada al Tribunal Suprem Si és elegida diputada al febrer, el cas es traslladarà automàticament al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En el partit hi ha cert temor que per evitar aquest escenari, el Suprem acceleri la causa en cas que sigui escollida candidata a la presidència de la Generalitat i la sentència, sobre el paper senzilla, arribi al desembre o al gener. Ella ja va declarar al juliol després que el Suprem obrís judici.Per la seva banda, Calvet representa un perfil nítidament vinculat a la gestió. El conseller de Territori acumula una trajectòria de vint-i-un anys a l'administració, on va créixer de la mà de Josep Rull, que com Jordi Turull, li dona suport en la cursa per ser el presidenciable de Junts. De fet un i altre avalaven que Calvet fos candidat a la Generalitat i Miquel Buch liderés el partit. Una opció que va desestimar Puigdemont optant per Jordi Sànchez i les primàries.Calvet va fer oficial la candidatura dilluns passat, amb un vídeo en què recorda la campanya institucional per promocionar la votació de l'1-O. Davant d'una via de tren amb dues bifurcacions, reivindica un país "democràtic, sostenible, cohesionat i solitari" i reivindica la independència com a mitjà per construir "una societat més pròspera i més equitativa". Com ha avançat NacióDigital , Jordi Puigneró s'ha descartat com a aspirant. Alguns sectors de Junts li reclamaven que fes el pas, però el conseller de Polítiques Digitals ha declinat donar la batalla a Borràs i Calvet per ser cap de cartell. Puigneró era el dirigent més ben vist per la direcció i per Jordi Sànchez, però ha preferit reservar-se.Un altre dels noms que havia flirtejat amb la idea de presentar una candidatura és el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa. Finalment no ha fet el pas i queda per veure si optarà a ocupar un espai als primers llocs de la llista, que es triaran en una segona votació al desembre . Junts deixarà en mans dels associats la tria dels vuit primers candidats per Barcelona, els quatre primers de la de Girona i els tres primers de Lleida i Tarragona.Borràs i Calvet hauran de recollir ara almenys un centenar d'avals entre els prop de 5.000 associats de Junts. Un altre aspirant és un desconegut Joan Colomines Companys, que ha fet una crida a les bases a avalar-lo "per incentivar el debat". L'associat defensa la coordinació de la formació amb la resta de forces independentistes. La recollida d'avals finalitza aquest cap de setmana i servirà de termòmetre per mesurar les forces dels aspirants.

