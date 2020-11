ERC i comuns reclamen el cessament dels regidors del PSC de l'Hospitalet investigats

Davant les noves imputacions torno a demanar a @nuriamarinlh transparència, que defensi els interessos dels veïns i veïnes de #LHospitalet i destitueixi els dos regidors que es troben en llibertat amb càrrecs per les greus irregularitats en el Consell Esportiu. https://t.co/2vgPqWq4eg — Antoni Garcia #LaForçaDeLaGent (@antonigarcia) November 11, 2020

🔴Continua el #CasConsellEsportiu.



❌Fa mesos que alertem que la situació pel @PSCLH s'ha tornat insostenible.



✅La nostra decisió de personar-nos com a acusació popular a la causa va ser correcte. Davant la corrupció, tolerància zero. https://t.co/RBqNc33esQ — L'Hospitalet En Comú Podem (@LHencomupodem) November 11, 2020

Estem farts els veïns i veïnes dels casos de corrupció amb la manca de transparència de @LHAjuntament per part la ciutadania !!! https://t.co/JMcou6Gcd5 — La Forja - L'Hospitalet (@laforjaLH) November 11, 2020

Els dos regidors presumptament implicats en el cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet es mantindran a l'equip de govern, malgrat les noves investigacions de la UDEF en relació a la trama . Així ho han tornat a exigir aquest dimecres ERC i els comuns, però fonts del govern municipal afirmen que, per ara, l'alcaldessa i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, no farà canvis al cartipàs i els mantindrà en els seus càrrecs.Segons ha revelat, vuit persones més estarien sent investigades pels presumptes delictes de falsedat documental, desviació de subvencions públiques, malversació i blanqueig de capitals, els mateixos contra els que recauen en el segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament i primer secretari local del PSC, Cristian Alcázar, el regidor Cristóbal Plaza i el director del Consell Esportiu, Eduard Galí, detinguts i posats en llibertat amb càrrecs des del juny.Per això, el principal partit de l'oposició, ERC, ha tornat a demanar la dimissió dels regidors del PSC o el seu cessament per part de l'alcaldessa, a banda d'exigir de nou transparència i que el consistori es presenti com a acusació particular en el cas. Els republicans afirmen en un comunicat que les acusacions són "molt greus" i recorden que és Marín qui designa sis dels dotze membres de la comissió directiva de l'ens. El portaveu d'ERC a l'Ajuntament, Antoni Garcia, lamenta que l'alcaldessa es negui a "donar explicacions i a actuar d'una vegada amb transparència".Al seu torn, L'Hospitalet en Comú Podem ha denunciat que la situació "s'ha tornat insostenible" i veu avalada la seva decisió de personar-se com a acusació popular al cas. En aquest sentit, veu "lamentable" que l'alcaldessa tingui més interès en "vetllar pels interessos del seu propi partit, el PSC, que en defensar els de la ciutadania", i exigeix que Marín "doni explicacions públiques" i cessi els regidors investigats i que "l'Ajuntament es personi com a acusació particular".L'entorn de Marín, però, apunta que per ara manté la confiança en els regidors investigats i al·lega que no té accés al sumari i, per tant, està a l'espera. Tot i això, tant Alcázar com Plaza sí que disposen d'aquest com a investigats, i els dos segueixen a l'equip de govern, el primer com a segon tinent d'alcaldia i el segon com a regidor de districte -se li van retirar les atribucions com a regidor d'esports.Tot i això, aquesta setmana el govern municipal ha anunciat la creació d'una comissió per seguir l'evolució del cas, amb periodicitat trimestral i participació de tots els partits. S'ha compromès també a lliurar la documentació relacionada, però recordant que part d'aquesta va ser confiscada per la UDEF. Per altra banda, ERC i comuns han presentat peticions a la comissió d'afers institucionals del Parlament per instar a comparèixer-hi els regidors investigats i el denunciant.Altres organitzacions també s'han referit a les últimes revelacions del cas, com l'organtizació independentista juvenil La Forja, que ha denunciat que estan "farts els veïns i veïnes dels casos de corrupció amb la manca de transparència" de l'Ajuntament:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor