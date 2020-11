Tremosa proposa reobrir les terrasses només al migdia des de divendres

Altres notícies que et poden interessar

El Departament d'Empresa, encapçalat per Ramon Tremosa, ha plantejat una desescalada de les restriccions per fases amb diversos nivells, amb colors similars al d'un semàfor. Aquesta proposta permetria reobrir aviat les terrasses al 50% per oferir dinars entre les 13 hores i les 16 hores, segons ElNacional i ACN.El pla, inspirat en el d'altres països europeus com el d'Irlanda, situa el moment actual de la pandèmia en un nivell 4 de color vermell, i preveu els diversos escenaris per a la restauració, el comerç, les grans superfícies, els mercats ambulants o els serveis de contacte com l'estètica, reduint les restriccions a mesura que la situació epidemiològica millora. La proposta d'Empresa és que aquest divendres es passi a fase 3b, de color taronja fort.El semàfor plantejat per Empresa també vol eliminar la limitació a 800 metres quadrats de l'espai obert dels comerços de béns no essencials, si bé mantenint un aforament del 30%. També es proposa que els centres comercials puguin reobrir amb tot l'espai disponible i amb un aforament del 30%. Pel que fa als centres d'estètica, es planteja que puguin reobrir amb cita prèvia i una sola persona per cada prestador del servei.

