Qui s'infecta ara? Els majors de 80 anys lideren els contagis a Catalunya

La població més vulnerable al coronavirus és la que està patint més contagis a Catalunya. Així ho constaten les dades d'incidència setmanal corregida del coronavirus, segons les quals el col·lectiu de 80 anys i més estaria patint un 64% més de contagis que la mitjana de la població. En part, a causa de l'elevada quantitat de casos a les residències de gent gran, a quasi el 30% de les quals hi ha algun brot actiu.Segons l' últim informe de Biocom-SC per a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, la major ràtio de positius setmanals detectats entre 31 d'octubre i 6 de novembre el va patir el col·lectiu de menys de 15 anys, amb 432,6 per cada 100.000 persones, seguit dels de majors de 79 anys, amb 419,6. Tot i això, aquestes dades estan distorsionades pel fet que l'esforç en el diagnòstic entre els més petits és molt major, ja que s'hi fan moltes més proves en centres educatius i, per tant, s'escapen menys casos.Per aquest motiu, el percentatge de positius setmanals entre els menors de 15 anys és del 7,2%, molt a prop del 5% recomanat per l'Organització Mundial de la Salut, mentre que, entre els majors de 79, puja fins al 17%. Es pot, però, corregir la incidència en funció d'aquesta positivitat, per fer comparables les magnituds. Una fórmula de Biocom-SC permet fer-ho, situant en l'1 la incidència mitjana en la societat i, per tant, amb dades inferiors en els col·lectius menys afectats i superiors en els més perjudicats.Fent això, queden per sobre el grup de 80 anys i més, amb un notable 1,64, així com els col·lectius d'entre 30 i 49 anys i d'entre 50 i 59 anys, amb xifres de prop d'1,35. Són els grups amb majors taxes d'ocupació, cosa que indica que els contagis a causa de la mobilitat laboral o en el si del treball són elevats i que el teletreball no està prou generalitzat. Finalment, se situen a l'entorn d'1 els grups de 15 a 30 anys i de 60 a 69 anys i, per sota, els d'entre 70 i 79 anys i els menors de 15.L'impacte entre la gent més gran és especialment problemàtica perquè són els que poden patir-ne les pitjors conseqüències. No en va, dels prop de 15.000 morts fins ara per coronavirus a Catalunya, més d'11.000 tenien 75 anys o més . El fet que sigui precisament el grup de més edat i no tots els jubilats indica que segurament aquesta incidència elevada té a veure amb els brots a les residències, uns espais que, per les seves característiques, són difícils de controlar.Ja van ser un dels focus problemàtics de la primera onada i, tot i que ara els registres disten d'aquelles magnituds, la segona onada ha colpejat molt més fort que a la resta del país. Tal com s'observa en el gràfic inferior, la ràtio de contagis setmanals ja era superior a la de la població de fora de les residències el setembre i, tot i que van començar a augmentar als dos llocs de forma paral·lela a principis d'octubre, la ràtio de contagis es va disparar a mitjans de mes dels 537,7 positius setmanals per cada 100.000 residents a més de 2.000 en una sola setmana. I malgrat que després va començar a baixar, fa una setmana que es manté estable entorn els 1.500, mentre a la resta de la societat segueix baixant.De fet, 154 dels 466 morts per coronavirus de l'última setmana (quasi un terç) han tingut lloc entre residents. En l'últim mes, han mort ja 1.175 persones en residències a causa de la pandèmia. Tot i això, l'impacte dels contagis en geriàtrics és diferent arreu del país. A 14 comarques, per exemple, no hi ha hagut cap positius en l'última setmana, mentre que, a sis, la ràtio supera els 4.000 casos per cada 100.000 residents.Al mapa inferior es poden consultar totes les dades per comarques i municipis de més de 20.000 habitants, però cal tenir en compte que algunes ràtios es disparen pel fet que hi ha poques residències i, per tant, pocs casos ja equivalen a una xifra molt elevada. Es el cas, per exemple, del Pallars Sobirà, on tan sols hi ha hagut 3 contagis l'última setmana, però com només hi ha 69 residents a la comarca, la ràtio és de 4.347,8 per cada 100.000 habitants. A l'hora d'analitzar les dades, cal tenir en compte també aquest aspecte.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre la incidència setmanal del coronavirus en les seves residències, amb les ràtios de contagis, les PCR i tests d'antígens fets, el percentatge de positius i les hospitalitzacions i defuncions, entre el 31 d'octubre i el 6 de novembre. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge i seleccionar així millor els municipis.A la majoria de residències, però, no hi ha cap cas actiu de coronavirus. Així ho indiquen les dades del Departament de Salut, que classifica els centres en tres colors: verd (cap contagi), taronja (pocs contagis i controlats) o vermell (molts contagis). Un 71,4% es troba en verd, amb més del 80% a la Catalunya Central i tan sols un 55,6% a la regió metropolitana sud, però quasi una de cada tres es troben en taronja (12,2%) o vermell (16,3%).Les regions amb més residències vermelles són les Terres de l'Ebre (27,8%), la metropolitana sud (24,4%), el Camp de Tarragona (23,3%) i l'Alt Pirineu i Aran (21,4%). Aquests centres no permeten les visites als familiars dels residents, per bé que, des de mitjans d'octubre, les sortides estan prohibides als de tots els colors , a causa de l'increment de la incidència d'aquelles dates.

