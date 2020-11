​Meritxell Bautista de Fibracat, premi de la International Women's Entrepreneurial Challenge

Meritxell Bautista, cofundadora dei presidenta de Fibracat TV , ha rebut el premi internacional IWEC 2020 en el marc de la 13a conferència anual, que enguany s'ha celebrat virtualment els dies 9 i 10 de novembre L'és una xarxa mundial de dones empresàries creada l’any 2007 a iniciativa de la Cambra de Comerç de Barcelona amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Manhattan i la FICCI / FLO (Confederació de Cambres de Comerç i Indústria de l’Índia) i amb el suport de la Cambra de Comerç de Ciutat del Cap a Àfrica del Sud. Aquest projecte compta des dels seus inicis amb el suport acadèmic de l’IESE Business School i el patrocini de CaixaBank.Les entitats i organitzacions que formen part d’IWEC proposen candidates que representin els seus països i, a aquesta edició, la guardonada per part de la Cambra de Comerç de Barcelona ha estat Meritxell Bautista, per la seva tasca pionera de donar visibilitat a les dones TIC en el sector de les telecomunicacions i per l’empoderament en llocs de responsabilitat.L’edició 2020 dels premis ha reconegut la trajectòria de 40 empresàries procedents de 16 països. Les empreses que dirigeixen aquestes dones registren una facturació global superior als 2.000 milions de dòlars i ocupen a més de 10.000 persones.Per a la cofundadora de Fibracat i presidenta de Fibracat TV, Meritxell Bautista, és un honor rebre el premi internacional IWEC 2020 i un orgull representar la Cambra de Comerç de Barcelona a nivell internacional. Meritxell Bautista veu en aquest guardó “una oportunitat per conèixer i establir contactes amb altres dones emprenedores de tot el món i aprendre de les seves experiències, reptes i èxits”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor