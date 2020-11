Les noves cares al territori del partit de Puigdemont

Pilar Calvo



La coordinadora de Junts a la federació de Barcelona ciutat serà Pilar Calvo. Periodista esportiva de professió, en els darrers anys ha treballat com a consultora. La seva vinculació pública amb el món de Junts va començar el 2017, quan va integrar una simbòlica 64a posició en la llista a les eleccions al Parlament de JxCat. La periodista també va formar part de les llistes de JxCat a les eleccions del 2017, i el 2018 va exercir de portaveu de la vaga de fam que van fer Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn.



La periodista també va formar part de l'equip fundacional de la Crida Nacional; i el 2019 va anar en 8a posició a la llista municipal de JxCat a Barcelona, que encapçalava Forn. Més recentment, es va integrar en l'equip impulsor de Junts com a nou partit i va ser la presentadora de l'acte d'inici del congrés fundacional d'aquest estiu. Ara serà la cap visible de l'organització a la capital.

Joan Ramon Casals



A la vegueria de les Comarques de Barcelona el coordinador serà Joan Ramon Casals. Amb militància a Convergència des de l'any 1993, i va assessorar alcaldes del partit i treballar al grup de la Diputació. El 1997 va entrar com a regidor al seu municipi, Molins de Rei, i el 2013 va accedir a l'alcaldia.



Des del 2015 Molins també ha ocupat càrrecs a escala nacional. Va seure en un escó al Parlament durant la passada legislatura al grup de Junts pel Sí, i des del 2019 fins a la inhabilitació de Quim Torra va dirigir l'oficina del president. A l'octubre va passar a ser director general de Coordinació Interdepartamental a la Conselleria de Presidència. Ara suma una responsabilitat orgànica en el nou partit. A la vegueria que coordinarà ha estat el més votat per la militància.

Eusebi Campdepadrós



El coordinador de Junts a la vegueria del Camp de Tarragona serà Eusebi Campdepadrós. Advocat de professió i professor a la Universitat Rovira i Virgili, va entrar en política de la mà d'Esquerra el 2006, i amb el partit d'Oriol Junqueras va concórrer en llistes a les eleccions municipals i europees.



A les portes de la campanya de les eleccions del 2017, una setmana després de perdre la votació per encapçalar la llista d'ERC per Tarragona, es va incorporar a Junts com a cap de llista per Tarragona. Des d'aquests comicis llavors és diputat al Parlament, on també ocupa la secretaria primera de la Mesa. Campdepadrós ha estat el candidat més votat a les eleccions territorials de Junts a la vegueria i aspira a repetir com a cap de llista.

Montserrat Girbau



La coordinadora de Junts a la Catalunya Central és funcionària a l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, al Moianès. En l'àmbit polític, ha format part de la Crida Nacional i del PDECat, i actualment representa Junts com a regidora a Moià i també al consell comarcal.



Girbau ha estat la més votada en aquesta vegueria, una de les places fortes del partit en l'àmbit municipal, amb l'alcaldia de Vic en mans d'Anna Erra. Ara tindrà la tasca d'enfortir orgànicament la nova formació de Puigdemont en aquest territori.

Maria Àngels Planas

De la capital del Gironès prové la nova coordinadora de Junts a la vegueria de Girona. Maria Àngels Planas és economista de professió i tinent d'alcalde a la capital de la demarcació. A més, és vicepresidenta quarta de la Diputació, amb la cartera d'Hisenda, la mateixa que ocupa al consistori que presideix Marta Madrenas.



A l'executiva l'acompanyaran altres càrrecs del món local, com ara la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, o l'alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueres. Les comarques gironines són una altra plaça forta de Junts i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, és una de les cares visibles de la formació, però sense saltar de moment al pla orgànic.

Eloi Bergós



El coordinador de Junts a la vegueria de Lleida és diputat provincial i alcalde de Penelles. El segon militant del partit més votat als comicis territorials, tot i que per un petit marge de vots, liderava fins ara el PDECat a la comarca de la Noguera.



A Bergós l'acompanyaran Lídia Aixalà, exlíder de CDC a les Garrigues, com a responsable d'Organització; Jaume Ars, alcalde de Guissona, com a responsable de Comunicació; i Joan Carles García, alcalde d'Alfarràs, com a responsable de Política Municipal.

Robert Monzonis



El coordinador de Junts al Penedès és una de les cares més joves de l'estructura territorial del partit. Procedent de Cubelles, al Garraf, Monzonis és psicòleg i forma part d'un grup de recerca de la Universitat Ramon Llull.



Militant de Convergència des dels 18 anys, va formar part del PDECat des de la seva formació i a les eleccions del 2019 va ser elegit regidor al seu municipi natal. El mateix any també va entrar al Consell Comarcal. Associat a Junts des de la seva creació aquest estiu, ara ocuparà la màxima responsabilitat orgànica al Penedès.

Annabel Marcos



Procedent d'Amposta, serà la coordinadora de Junts a les Terres de l'Ebre. Expresidenta local de Convergència a la seva localitat i exdiputada al Parlament pel PDECat i per JxCat, el seu nom va saltar als mitjans quan el 2018 va ser destituïda com a directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, durant l'aplicació de l'article 155, per haver transportat urnes de l'1-O.



Uns mesos després del seu cessament, va ser rescatada per la Conselleria de Polítiques Digitals com a secretària d'Administració i Funció Pública. A les eleccions del 2019 va concórrer com a número dos per Amposta, però Junts només va obtenir una regidoria. Ara serà l'encarregada de coordinar el partit a la vegueria més meridional de Catalunya.