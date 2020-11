Fre al medicament definitiu contra l'alzheimer: els experts no avalen el tractament

Els experts que assessoren l'Administració d'Aliments i Fàrmacs dels EUA (FDA) han mostrat el seu escepticisme davant l'anunci de la farmacèutica Biogen, que va presentar el fàrmac Aducanumab com a eina per aturar l'alzheimer en pacients que pateixen aquesta patologia.Deu dels onze experts de l'FDA, però, consideren que el fàrmac aconseguiria alentir l'evolució de la malaltia però no aturar-la. Els experts consideren que no seria "raonable" avalar els beneficis del fàrmac anunciats per Biogen.L'opinió dels experts no implica que l'FDA no pugui aprovar la comercialització del fàrmac però si l'aprova la seva prescripció es limitaria a persones que pateixen les primeres fases de la malaltia i no les més avançades.Els experts s'han basat en un informe que contradiu les conclusions de Biogen. Aquest és l'últim capítol d'una investigació turbulenta. La farmacèutica ja va aturar la investigació en la seva tercera fase però ara assegurava que nous assajos clínics demostraven la capacitat de frenar la malaltia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor