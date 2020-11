Dani Gallardo nega les acusacions el primer dia de judici i es desvincula de les protestes pels presos

Dani Gallardo, el jove de 23 anys empresonat fa un any pels disturbis en les protestes a Madrid contra la sentència de l'1-O , ha negat aquest divendres davant el tribunal que agredís els agents que estaven intentant detenir la seva amiga –i també acusada- Elsa Vikki. Segons ha explicat els agents estaven colpejant la seva companya i ell va intentar protegir-la amb el seu cos. "Preferia que em peguessin a mi que a ella", ha afirmat.El jove va ser detingut el 16 d'octubre del 2019 en el transcurs d'una concentració contra la sentència del judici de l'1-O convocada per Madrid pel Dret a Decidir i des d'aleshores és en presó preventiva a Alcalá-Meco. La Fiscalia demana per a ell sis anys de presó i l'acusa de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions.Gallardo ha negat que utilitzés cap pal per colpejar els agents –com sosté la policia i la Fiscalia- ni que formi part de cap grup antisistema. La Fiscalia demana per a ell sis anys de presó. El 17 de novembre es farà la segona sessió del judici i el tribunal no preveu emetre una sentència fins al desembre.A preguntes de la Fiscalia, Gallardo ha negat que participés a la concentració en favor dels presos polítics ni tampoc als disturbis que van tenir lloc a la Plaza Santa Ana, ni que travessés contenidors o llancés objectes a la policia. Tampoc que increpés els vianants ni que agafés el pal que consta. Segons ha apuntat va actuar únicament per defensar la seva companya a qui els agents estaven agredint.La seva amiga Elsa Vikki –per a qui la Fiscalia demana dos anys de presó- també ha negat que tots dos participessin de la concentració ni dels disturbis, i ha apuntat que tots dos estaven prenent unes cerveses quan van tenir lloc els incidents. Segons Vikki, tots dos van córrer "per por" quan els antidisturbis van carregar, però li va agafar un atac d'ansietat fet que va permetre que un policia l'assolís i la colpegés amb la porra. Tots dos han negat que Dani agafés un pal i agredís l'agent que l'estava intentant detenir. Segons ha apuntat en aquell moment tenien al voltant entre cinc i set agents que van causar lesions a la noia.Segons el relat de la Fiscalia Gallardo participava en una manifestació a la Plaza Canalejas de Madrid juntament amb un grup de 80 persones "que portaven pals i llambordes" i que "van causar desperfectes al mobiliari urbà i van agredir altres vianants". Els agents antidisturbis que s'havien desplegat en motiu de la concentració els van perseguir fins la Plaça Santa Ana però alguns membres del grup "van fer barricades amb contenidors i els van intentar incendiar".La Fiscalia assegura que mentre un dels agents l'intentava retenir "l'acusat Dani Gallardo el va colpejar per l'esquena i de manera violenta amb un pal de fusta d'uns 90 cm de llarg i 7 d'ample amb sis claus que el travessaven" en dues ocasions al casc de l'agent. Un altre agent el va detenir.Segons la Defensa l'única prova que connecta Dani Gallardo amb el pal amb claus és una fotografia –ja a comissaria i amb el pal de claus clavat al casc- filtrada a El Mundo per incriminar-lo. A més apunta que el part de lesions de l'agent suposadament agredit es limita a una recepta d'ibruprofé".A les portes de l'Audiència Provincial de Madrid s'han concentrat una vintena de membres del Moviment Antirepressiu, i també hi ha assistit la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, i les diputades d'ERC Carolina Telechea i Montserrat Bassa, que han expressat la seva solidaritat amb el que consideren un nou exemple de la repressió de l'Estat a les protestes per la sentència.

