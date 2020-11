La Catosfera 2020 analitzarà la conjunció entre comunicació i internet en diversos àmbits

La Catosfera, el cicle de debats sobre la conjunció entre internet i la comunicació a Catalunya, posarà el focus aquest any en àmbits com l'humor, la defensa del català a la xarxa o l'impacte de la Covid-19 en el món del periodisme. Les jornades, que arrenquen aquest dijous i s'acabaran el dissabte, se seguiran íntegrament en línia per la complicada evolució de la pandèmia.El director de la Catosfera, Joan Camp, afirma que "volem que sigui un punt de trobada de la internet catalana, que aquest any serà més virtual que mai, però continuarà sent trobada". Camp explica que aquest 2020 han volgut tenir "un cartell potent i fort, que ens permeti estar informats sobre com està l'actualitat en l'àmbit dels mitjans i la tecnologia en clau catalana".Les jornades comptaran amb la presència del periodista de dades deRoger Tugas, en el marc de la taula que dissabte tancarà la dotzena edició de la Catosfera 2020: 'Periodisme en temps de Covid-19. L'impacte de la pandèmia als mitjans de comunicació'. Amb Tugas, els periodistes Xavier Graset, director i presentador del programa Més 324; Francesc Canosa, director del magazín La Mira; Nausícaa Hernández, periodista de Televisió de Girona, reflexionaran sobre els impactes de la pandèmia a l'hora d'exercir el periodisme. Georgina Ferri, periodista i directora gerent del diari Ara, moderarà la taula.Les jornades s'inauguraran oficialment aquest divendres a la tarda, en un acte que comptarà amb la presència del conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró. Després, a dos quarts de set de la tarda, es farà una taula rodona que porta per títol 'Informar des de l'humor. Els límits de l'humor a la xarxa'.En l'apartat de l'humor hi intervindran el periodista i guionista Jair Domínguez, la periodista i humorista Ana Polo, la guionista especialitzada en humor Júlia Cot (actualment al programa Polònia) i el director de la revista satírica d'humor El Jueves, Guille Martínez-Vela. Moderarà la taula la periodista Mariola Dinarès, directora i presentadora del programa Popap de Catalunya Ràdio.Tot i que s'inaugurarà divendres, aquest dijous es posarà en marxa amb una taula rodona. Anirà a càrrec de Canal Malaia, una xarxa de joves creadors de contingut a Youtube i Instagram que fa infoentreteniment en català per defensar l'ús i difusió de la llengua a la xarxa. Amb el títol 'Canal Malaia. Youtubers per la difusió del català a la xarxa', els impulsors del projecte (Juliana Canet, Bru Esteve, Clàudia Rius i Arnau Rius) reflexionaran sobre la generació i la qualitat dels continguts en català a les xarxes socials. També modera la taula la periodista Mariola Dinarès.Amb tot, la part de la Catosfera dirigida a un públic més jove no es podrà completar. Arran de la pandèmia, s'ha suspès la proposta adreçada als adolescents, la Catosfera.edu, que s'obria als estudiants dels instituts de Girona.Dissabte al matí, la Catosfera s'enfocarà cap a una proposta més especialitzada sobre posicionament web en català amb el SEODay, un matí de xerrades sobre diferents estratègies de posicionament SEO amb professionals com Marcos Herrera, Beatriz Guzmán, Ivan García, Noelia Regalado i Marc Cruells.Nascuda a partir d'una trobada de bloguers l'any 2008, la Catosfera l'organitza l'associació que porta el mateix nom i compta amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, assegura al respecte que la pandèmia ha accelerat la presència de la tecnologia a la societat i que "tenim clar que hem de pujar en aquest tren, i que hem d'entrar en la quarta revolució industrial, que serà la digital i tecnològica".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor