Biden guanya les eleccions pendent de les impugnacions de Trump

Joe Biden ha superat la barrera dels 270 delegats i és, sobre el paper, el guanyador de les eleccions a la presidència dels Estats Units. Ara bé, Donald Trump no voldrà cedir el poder amb facilitat i ja ha anunciat recursos al Tribunal Suprem per bloquejar els recomptes i repetir-lo en alguns estats clau. Els últims estats en proclamar resultats han confirmat la tendència i s'han decantat per Biden, que no ha guanyat amb la diferència que preveien algunes enquestes durant la campanya però ha aconseguit imposar-se com a candidat més votat de la història, per davant del també demòcrata Barack Obama.Pennsilvània ha estat l'estat que ha atorgat la victòria al candidat demòcrata, amb els seus 20 vots electorals (suma 273 dels 270) i ha inclinat la balança a favor seu. Biden va comparèixer ben entrada la matinada de dimecres -hora catalana- per demanar calma, paciència i injectar optimisme entre els Demòcrates, que temien reviure el 2016 amb la derrota de Hillary Clinton. La victòria no seria aclaparadora, com preveien moltes enquestes, sinó que caldria comptar fins l'últim vot. Trump, minuts després, es proclamava guanyador encara amb els resultats oberts. Durant el dia d'ahir la tendència va canviar i Biden es va posar per davant en alguns dels estats clau, com ara Michigan o Wisconsin, que finalment s'han decantat pel demòcrata.La sort és capriciosa. En poques hores, la de tots dos candidats s'ha vist agitada pels esdeveniments. En el tram final de la campanya nord-americana, semblava que a Biden li reien totes les gràcies, amb la totalitat de les enquestes assenyalant-lo com a vencedor indiscutible. Després, quan les dades anaven caient com a destí inevitable, s'ha estès un sentit de depressió en l'entorn del candidat demòcrata. Trump emergia com a guanyador indiscutible... fins que les dades han donat a cadascú el que és seu.Si es confirma la victòria de Biden i a partir del 10 de gener es converteix en el nou inquilí de la Casa Blanca, hi haurà canvis significatius en la política nord-americana i internacional. La gestió de la pandèmia -que Trump ha menyspreat constantment- canviarà, i la nova presidència recuperarà el multilateralisme que l'actual president ha abandonat. En clau europea, les relacions amb Trump han estat tenses i Brussel·les acollirà bé la victòria de Trump, que serà un aliat contra Rússia i no aplaudirà el Brexit. De tota manera, Europa estarà a l'expectativa.Biden també serà més dur amb alguns règims autoritaris que Trump veia amb simpatia. Tornarà la política clàssica de la diplomàcia nord-americana, vigilant amb els moviments del Kremlin, i es posarà distància amb el "club" de la dreta populista, amb el brasiler Bolsonaro al capdavant. La sortida d'escena de Trump afeblirà els moviments de dreta extrema que, amb més o menys identificació amb ell, havien jugat a presentar el magnat com el seu referent internacional. De tota manera, Trump marxa, però el trumpisme es queda: milions de ciutadans dels Estats Units han tornat a fer confiança al candidat republicà.L'escenari als Estats Units és el més favorable a Trump. En cas de resultat ajustat, com s'ha donat, el president nord-americà ja va insinuar durant la campanya que no acceptaria la derrota i el dia de les eleccions ja va comparèixer per proclamar-se vencedor -encara amb el recompte obert- i anunciar que recorreria al Tribunal Suprem per impugnar els resultats en alguns estats, com Michigan o Wisconsin. Segons Trump, s'hauria produït un "frau" electoral, tot i que no ha aportat cap prova al respecte. El republicà està en contra del vot per correu, que han capitalitzat els Demòcrates, i que hauria ajudat a decantar la balança en favor de Biden.Aquest dissabte Trump ha sortit al pas de la victòria del seu contricant reistint-se a acceptar la derrota. "Aquestes eleccions en cap cas s'han acabat", ha assegurat. En un comunicat, el seu equip afirma que a partir de dilluns els seus advocats iniciaran la seva estratègia als tribunals per "garantir que les lleis electorals es compleixen i que el guanyador de debò" sigui reconegut. Segons Trump, s'han comptat vots "fraudulents, fabricats, i ha votat gent que no podia o que havia mort". "Els americans tenen dret a unes eleccions honestes: això vol dir comptar tots els vots legals, i no comptar cap vot il·legal", afirma el comunicat.

