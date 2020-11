L'Open Arms salpa de Barcelona per salvar vides al Mediterrani

De totes les rutes que segueixen les persones migrants per arribar Europa en els darrers anys, Líbia s'ha convertit en un dels principals punts calents. Milers de persones intenten creuar el Mediterrani des d'aquesta zona del nord d'Àfrica, i són moltes les que acaben perdent la vida en la travessia. La tripulació de l' Open Arms va salpar del port de Barcelona aquest dimecres a la tarda, rumb a les aigües internacionals prop del nord d'Àfrica, per rescatar tantes persones com puguin.pels problemes mecànics que deixaven sense govern el comandament de la nau i que ja han estat solucionats. La vintena de membres que conformen la tripulació, entre els quals el fotoperiodista de Sergi Cámara , són ben conscients del que es trobaran a la zona de rescat: persones que potser fa dies que estan a la deriva i en pèssimes condicions de salut. I a això cal sumar-li el fantasma de la Covid i l'assetjament continu a les ONG per intentar evitar més morts al Mediterrani.