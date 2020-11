De Alfonso va cobrar uns 300.000 euros irregulars d'Antifrau, segons la Sindicatura

L'exdirector de l'Oficina Antifrau (OAC) Daniel de Alfonso hauria percebut indegudament de l'organisme prop de 300.000 euros mentre hi estava al capdavant, segons la Sindicatura de Comptes.Així ho assenyala un informe de l'ens fiscalitzador fet públic aquest dimecres que apunta que, per una banda, el jutge va percebre 207.363,7 euros en triennis que no li pertocarien i, per l'altra, va ingressar també un complement "de qualitat" irregular i al que no tindria dret per un import proper als 20.000 euros anuals.De Alfonso va estar al capdavant d'Antifrau entre l'agost de 2011 i el juny de 2016, moment en què va ser destituït arran de les gravacions filtrades en què se l'escolta conspirant amb el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, per fabricar escàndols contra CDC i ERC en el marc de l'operació Catalunya.Els cobraments irregulars detectats per la Sindicatura podrien ser "perseguibles administrativament i judicialment", segons consta en l'informe i, de fet, el Tribunal de Comptes ja els investiga des del 2018 després que un altre informe de la Sindicatura els tragués a llum parcialment.Pel que fa als més de 200.000 euros en triennis, l'ens fiscalitzador considera que "el director de l'oficina, en situació de serveis especials a la carrera judicial, i els alts càrrecs de l'OAC, en situació de serveis especials com a funcionaris de l'Administració de la Generalitat, tenen dret a percebre els triennis que corresponen als cossos de funcionaris als quals pertanyen" i no als del lloc de treball on es troben, és a dir, Antifrau.De Alfonso no va ser l'únic alt càrrec que va percebre aquests triennis indeguts, sinó que també ho van fer els directors anteriors i posteriors, una directora adjunta, un director d'investigacions i un d'anàlisis. Ara bé, en total aquests triennis van sumar 232.603,9 euros, però el 89,1% de tots ells van ser ingressats pel director cessat per conspirar contra CDC i ERC.Per altra banda, la Sindicatura critica que Antifrau repartís entre tota la plantilla quasi 1,9 milions d'euros en un complement anomenat "de qualitat", entre el 2010 i el 2018, que formalment anava "destinat a retribuir el grau d'interès, la iniciativa i l’esforç i la contribució a la millora permanent del treball administratiu". Tot i això, aquest complement no es recull en l'estructura retributiva de la plantilla i, a més, no es van establir criteris objectius per percebre'l fins al 2017, ja sense De Alfonso.Va ser llavors també quan es van excloure els alts càrrecs de la percepció d'aquest ingrés extraordinari, els quals no tenien dret a percebre'l, segons l'informe. De Alfonso, de fet, va incrementar la quantitat d'aquest complement de qualitat en els alts càrrecs: n'hi havia quatre que se'n repartien 7.959,1 euros el 2010, mentre que el 2012 -primer any complet del ja exdirector- la quantitat va ascendir a 52.465,5 euros entre cinc persones. I tal com va apuntar un altre informe de la Sindicatura de Comptes, el complement anual de De Alfonso rondaria els 20.000 euros.Aquestes dues, però, no serien les seves úniques irregularitats salarials detectades a l'informe. Antifrau estava obligada, com totes les administracions públiques, a limitar la despesa en retribucions entre 2012 i 2014, suprimint una paga extraordinària, l'aportació als plans de pensions i el complement de productivitat, però aquest organisme no ho va fer. Tampoc no va eliminar l'aportació de tiquets restaurant, com havia de fer entre 2014 i 2016.La Sindicatura també posa de manifest irregularitats en altres àmbits, com una deficient elaboració dels pressupostos, una previsió de plantilla que no distingia entre les places a ocupar per funcionaris, laborals o interins, o ja en època posterior a De Alfonso, fraccionament de contractes. En concret, de l'anàlisi de contractes del 2018, l'informe ha detectat que n'hi ha un de manteniment de l'edifici per valor de 10.105 per semestre i, a banda, factures addicionals al mateix proveïdor per valor de 21.984 euros, assolint en total un valor de 42.194 euros, molt per damunt del permès en la contractació menor.

