​Adif activa el soterrament de les vies del Parc Central de València

El Ministeri de Transports ha pressupostat en 52,8 milions d'euros el 2021 per a l'inici del soterrament de les vies del Parc Central de València durant els pròxims anys. Aquesta partida no apareixia als pressupostos generals de l'Estat presentats la setmana passada perquè es tracta d'una inversió directa d'Adif.Així ho ha confirmat aquest dilluns el diputat del PSOE al Congrés Vicent Sarrià, també exregidor d'Urbanisme de València. El socialista ha recordat que els més de 50 milions eren un compromís de l'acord a tres bandes entre el govern espanyol, la Generalitat valenciana i l'Ajuntament de València per iniciar les obres del canal d'accés. En el futur serà el bulevard García Lorca, mitjançant el soterrament de les vies des de l'entrada de València fins al pont de Peris i Valero i Giroeta.El projecte compleix els terminis estipulats, ha assegurat Sarrià. L'empresa pública Ideco va realitzar el 2019 i 2020 les actuacions per modificar el pla inicial.

