Eduard Pujol: «Soc innocent del que se'm pretén acusar i ho demostraré, n'estic segur»

Eduard Pujol ha afirmat en un vídeo al qual ha tingut accés l'ACN que és "innocent" del presumpte cas d'assetjament sexual que se li atribueix i pel qual se li ha retirat l'acta de diputat de Junts per Catalunya. Pujol ha anunciat que ha posat el cas en mans de la seva advocada perquè iniciï accions legals contra les persones que l'acusin. "M'acusen falsament i ho podré demostrar. Seré implacable", afirma a l'enregistrament.També ha subratllat que no ha abusat "mai" de cap dona i ha assegurat que és una conducta que rebutja, condemna i combat. "He practicat sempre la tolerància zero amb l'assetjament sexual i amb el masclisme", ha assegurat. Pujol també ha recordat que fins al moment no ha rebut "cap denúncia" pel presumpte assetjament."Em sento indefens davant d'unes acusacions greus i falses. Sento que se m'ha condemnat abans ni tan sols d'escoltar-me. Se m'ha condemnat públicament. S'ha danyat la meva imatge i s'ha fet mal als meus i penso especialment en la meva família", afirma l'exdiputat de JxCat al vídeo."Qui m'acusa només ho pot fer faltant a la veritat, amb un interès espuri i per despit, però això no té res a veure amb la justícia", ha lamentat en paral·lel a l'anunci d'emprendre accions legals contra els que l'acusin d'haver comès l'assetjament.Pujol també ha lamentat que "hi ha hagut persones" que aprofitant aquesta situació han fet publicacions i articles "donant a entendre coses" sobre ell "que són completament falses", i ha assegurat que també ho demostrarà. En aquest sentit ha afirmat que el "comportament" durant la seva trajectòria professional l'avala. "En definitiva la gent em coneix"."Si mai he discutit, sempre ho he fet amb professionals, siguin dones o homes indistintament, sense que m'hagi aprofitat ni de la relació jeràrquica, ni de l'edat ni de la condició de ningú", ha puntualitzat Pujol.Per això ha desitjat que "en breu", quan la justícia "actuï i faci la seva feina", tothom qui no el coneix i hagi pogut dubtar d'ell vegi "el mal" que se li està fent i pugui constatar que és "innocent"."El meu entorn ja ho sap, mai n'he dubtat. Tinc el ple suport de la família, dels amics i de tots els que em coneixen, és un suport sense matisos. Gràcies a tots ells podré sortir més fort del moment que m'està tocant viure i llavors continuaré lluitant contra el masclisme, contra qualsevol mena de violència contra la dona, exactament com he fet sempre", clou l'exdiputat.Eduard Pujol ha difós aquesta declaració quan es compleix una setmana de la decisió de Junts per Catalunya de retirar-li l'acta de diputat per un presumpte cas d'assetjament sexual. El secretari general del partit, Jordi Sànchez, va tenir coneixement de l'assumpte el dia abans durant un permís penitenciari i en una reunió de la cúpula de la formació l'endemà es va decidir actuar amb contundència.

