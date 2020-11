Dimiteixen set secretaris nacionals de l'ANC

Set dels 73 secretaris nacionals de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han presentat aquest dilluns la seva dimissió, tal com ha avançati ha confirmatPep Fort, Jordi Roset, Laura Camp, Lluís Maynau, Àlex Roca, Esther Sancho i Lluís Torrent són els que han abandonat la direcció. La dimissió en bloc arriba pocs dies després que el Secretariat Nacional rebutgés donar suport a alguna candidatura concreta en les properes eleccions al Parlament, prevites pel 14 de febrer.Els dimissionaris han afirmat en un comunicat que fan un pas "molt dolorós" després "d'anys intensos" dedicats a l'Assemblea, però afegeixen que no s'hi quedaran per fer "filibusterisme". Al mateix comunicat afirmen que el darrer ple del Secretariat Nacional "no va anar bé", no perquè no tirés endavant aquesta proposta, "sinó pel que va ser aprovat per la majoria" de l'organisme.Fonts de l'entitat consultades per aquest diari apunten que els motius de la dimissió en bloc eren discrepàncies internes amb la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i la majoria de la direccó, arran també de la derrota en l'última reunió de Secretariat Nacional, que va rebutjar una proposta de resolució que volia que l'entiat demanés el vot només pels partits explícitament unilateralistes i donar-los suport logístic durant la campanya. Aquesta opció va ser descartada per la majoria del secretariat.La proposta que sí que es va aprovar, i per àmplia majoria de dues terceres parts del Secretariat, va ser la que va portar a debat la Comissió d'Estratègia de l'ANC. L'entitat compararà els programes i declaracions dels partits amb un decàleg basat en el seu full de ruta.La proposta de resolució aprovada contempla tres moments d'acció: precampanya i campanya, fins a la constitució del Parlament i un cop constituït el Govern. Pel que fa a la precampanya, l'ANC aprovarà un "Decàleg d'accions i principis" per avançar cap a la independència i durant la campanya es publicarà una comparativa dels programes que presentin tots els partits independentistes i es constituirà un grup de treballar per analitzar i fiscalitzar els posicionaments dels partits. L'objectiu de l'ANC és que els electors sàpiguen quines candidatures s'acosten més als postulats de l'entitat.

