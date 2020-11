Els ingressats per Covid a les UCI ja freguen el mig miler

CONTAGIS 270.289 (+3.652) INGRESSATS 2.687 (+160) UCI 481 (+16) DEFUNCIONS 14.140 (+66) Rt 1,12 (-0,09) RISC DE REBROT 835 (-54) Actualització: 02/11/2020

Altres notícies que et poden interessar

Pugen els nous ingressos als hospitals catalans. Aquest dilluns Salut ha notificat 160 nous pacients de Covid als centres hospitalaris, elevant el total a 2.687. En paral·lel, el nombre de persones a l'UCI s'apropa ja al mig miler, ascendint el total d'ingressats a 481. Des de Salut ja es va avisar aquest dissabte que en 15 dies es preveu que es doblin en nombre de pacients ingressats a UCI.El risc de rebrot, per contra, ha davallat 54 punts, situant-se a 835. Al mateix temps, segueix baixant lentament la velocitat de contagi (Rt), d'1,21 a 1,12. Es tracta d'un dels indicadors de referència de cara a l'aplicació o finalització de les restriccions imposades els darrers dies. De fet, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, va assegurar dissabte que el sector cultural podria tornar a obrir quan l'Rt estigués a 0,9. La taxa de contagis per cada 100.000 habitants se situa a 387,38. Els nous positius són 3.652 i el total s'eleva a 270.289. En les darreres 24 hores el Departament de Salut ha sumat al balanç 66 noves morts per coronavirus. El total de defuncions des de l'inici de la pandèmia a 14.140.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor