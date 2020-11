Empresaris catalans contra els aranzels de Trump

Xavier Simó. Foto: Inlea

Xavier Simó: "He escoltat diverses vegades la frase 'si guanya Trump, marxo". Trump ha dividit el país"

Dolors Bosch, export manager de l'Espinaler.

Dolors Bosch: "La política comercial nord-americana ens ha tocat de ple però ens ha salvat el consumidor, a qui li agrada provar productes nous"

Jordi Reverté, fundador d'Overexport. J.R.

Jordi Reverté: "Els europeus haurien d'evitar aquesta actitud de superioritat moral envers els EUA"

"Abans de decidir cap compra, esperem a les eleccions". Xavier Simó - president d'Inlea , empresa creada fa 15 anys als Estats Units- va quedar atònit quan un client li va dir això. Després n'hi va haver d'altres. "No m'havia passat mai. En els anys que porto als Estats Units mai cap client m'havia fet cap referència a les eleccions". Dimarts que ve, 3 de novembre, els nord-americans elegiran el seu president . Tres empresaris que coneixen a fons el país radiografien l'escenari.Simó explica el cas com un exemple del clima enrarit que s'ha generat els darrers temps als Estats Units i que fa que l'actual procés electoral sigui del tot excepcional. "Aquí és inhabitual que et parlin a la feina de política, religió ni raça. Està molt mal vist". Aquest cop, però, la situació política flaira en l'ambient. Hi ha hagut un seguit de factors que han generat una gran crisi, però per Simó, el tema que ha obert més ferides "ha estat el factor racial", a partir de la mort a mans de la policia de George Floyd.Inlea és una empresa radicada a Silicon Valley, a l'estat de Califòrnia. Està dedicada a ajudar a altres companyies a sortir a l'exterior, especialment en el sector tecnològic. Ell viu a Barcelona, però té el visat nord-americà i hi viatja sovint. Col·labora amb un projecte de la Cambra de Comerç de Barcelona, Us Mentoring, dirigit a oferir als emprenedors una nova visió del mercat nord-americà que els ajudi a incrementar les vendes o preparar l'aterratge empresarial.Xavier Simó ha viscut la crisi del 2008, l'arribada de Barack Obama després de l'esclat de la bombolla i una guerra fallida a l'Iraq, l'esperança i una represa econòmica que no va arribar a tothom. Un sector dels qui van rebre amb entusiasme el jove senador d'Illinois es van decebre, mentre alguna de les reformes plantejades, com l'Obamacare, topava amb moltes dificultats. Una part de la indústria tradicional patia per la competència exterior i es reforçaven els corrents proteccionistes.El malestar va dur Trump a la Casa Blanca, però el magnat de Nova York també ha decebut. Moltes promeses, com el llançament d'un gran programa d'infraestructures, no han reeixit. "Només cal veure com estan les carreteres aquí, a Califòrnia, o l'estat de la xarxa elèctrica, que peta sovint i és una de les causes dels incendis que hi ha hagut", explica aquest empresari"Si surt Trump, marxo". És una altra frase que ha escoltat Simó, i no només a Califòrnia. "Trump ha dividit el país", ens diu, i es mostra convençut que si l'actual president és reelegit, la situació es pot complicar: "No m'estranyaria que un estat com Califòrnia, que econòmicament té de tot, es plantegés separar-se de la Unió". Amb tot, Simó també reconeix que els missatges de Trump entronquen amb un sector de l'opinió.Dolors Bosch és l'export manager de L'Espinaler, una reconeguda empresa de conserves de vermut i marisc de Vilassar de Mar. Fa dos anys van entrar en el mercat nord-americà -hi havien estat anteriorment- a través d'un partner comercial. Ella ha tastat la política comercial de l'Administració Trump: "L'octubre del 2019, es van fixar uns aranzels del 25%. Ens va tocar de ple, però ens n'hem sortit gràcies a la resposta del consumidor nord-americà, a qui li agrada provar productes nous. És un mercat agraït".Bosch ha hagut de fer una immersió en política nord-americana: "Les polítiques de Trump no ens van bé. Ara estem a l'expectativa. Però Joe Biden també té un component proteccionista. De fet, les propostes proteccionistes s'han reforçat molt als EUA els darrers anys. En tot cas, si guanya, crec que serà més obert en política comercial".L'Espinaler és present en diversos estats, sobretot a les dues costes ("on hi ha l'Amèrica més allunyada de Trump", afegeix Dolors Bosch). Aquest any no ha estat fàcil. Han notat el tancament del sector de la restauració. "Però ens ha salvat la venda online". De moment, li estan guanyant la partida als aranzels de Trump, que no és poca cosa.Jordi Reverté ja ha votat per correu perquè es va nacionalitzar nord-americà. Pels Estats Units, és un ciutadà nord-americà i prou, però l'estat espanyol li reconeix la doble nacionalitat. De cara al 3 de novembre, ell confia, però no se'n refia. No amaga les seves simpaties i tem que es pugui repetir un escenari similar al del 2016, amb un Trump que obtingui menys vots però s'endugui el col·legi electoral. "Escolto coses semblants a les de fa quatre anys i conec persones que voten Trump i no ho diuen".Després de treballar molts anys als Estats Units amb el Grup Roca, el 2018 va tornar a Catalunya i va fundar Overexport , que es dedica a assessorar els fabricants a vendre els excedents d'inventari. Quan és als EUA, resideix a Florida. Com la Dolors Bosch, ell també ha notat en carn pròpia la política aranzelària trumpiana: "Hem vist coses surrealistes. Aquests aranzels, imposats de manera abrupta, han provocat que molts productes xinesos hagin tingut dificultat d'adaptar la seva producció, que han hagur d'abocar a altres països i en alguns casos ha provocat manca de productes i increment de preus als EUA.Reverté té un consell pels europeus que observen la societat nord-americana: "Haurien d'evitar aquesta actitud de superioritat moral que tan sovint desprenen".

