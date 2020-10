Tancats menys per anar a la feina i a l'escola: Catalunya estrena restriccions

"Tothom a casa excepte per treballar, per anar a l'escola i per les activitats essencials". Amb aquesta consigna verbalitzada pel vicepresident del Govern, Pere Aragonès, Catalunya s'aboca a un nou confinament que, d'entrada, tindrà diferències amb el de la primera onada. Aquest divendres estrena tancament perimetral i, a partir de les sis del matí, també el confinament de cap de setmana. A partir d'aquesta hora, no es podrà sortir del municipi on visqui cadascú fins al dilluns a les sis de matí. Objectiu: una "aturada social" per frenar les xifres "insostenibles" dels contagis de Covid-19 Les mesures de xoc se centren, així, en reduir encara més la mobilitat i la interacció social durant el cap de setmana, mentre que els dies laborables els treballadors hauran d'anar a la feina si les seves empreses no diuen el contrari. Almenys fins que l'Estat concedeixi que, en les actuals circumstàncies, el teletreball sigui obligatori per a totes les empreses per a les quals sigui possible. El primer cap de setmana serà una prova de foc , ja que coincideix amb la celebració de la Castanyada. De fet, l'objectiu de l'entrada en vigor imminent d'unes restriccions encara més dràstiques era tallar de soca-rel un alt volum de desplaçaments. El Govern preveu fer excepcions i permetre sortides dels municipis però dins de la mateixa comarca per anar a visitar els difunts als cementiris. Les escapades d'oci, però, queden prohibides i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha avisat que els Mossos d'Esquadra destinaran 5.000 agents per garantir el compliment de la restricció, a més de coordinar-se amb els 200 cossos de policies municipals.Tot plegat, per fer front a unes xifres de contagis que tornen a posar en escac el sistema sanitari, que veu com els ingressos a l'UCI continuen creixent de forma alarmant. Les noves mesures duraran quinze dies i Aragonès ha avançat que la seva pròrroga dependrà de com evolucioni la situació epidemiològica. Se sumen a les que ja estaven vigents, ja que el tancament de bars i restaurants s'allarga dues setmanes. Ara, com a la primera onada, tornarà a abaixar la persiana la cultura i se suspèn tota l'activitat de cinemes, teatres i biblioteques, que només podran oferir servei de préstec. Només romandran oberts els museus amb un aforament limitat al 33%.També es prohibeixen les extraescolars i les activitats de lleure infantil i queden prohibits els entrenaments esportius. De fet, es tanquen els gimnasos -que fins ara estaven oberts al 50% de l'aforament-, així com els centres comercials. Podran obrir només els establiments que venguin productes d'alimentació, de primera necessitat i d'higiene. Podran romandre oberts els comerços de menys de 800 metres quadrats, però mantenint l'aforament reduït al 30%."Hem d'actuar amb molta més contundència. La situació és crítica", ha insistit Aragonès. Tot i que sobre la taula de l'executiu estava el confinament domiciliari, la Generalitat no té prou competències amb l'actual decret per aplicar-lo, motiu pel qual s'ha cenyit al tancament perimetral que ja han ordenat altres autonomies. Dit d'una altra manera, a la preservació de "salut, economia i escola", que en paraules de Budó són els tres àmbits que s'han volgut blindar per sobre de la resta.De moment, es mantindran les escoles obertes. Una de les prioritats des de l'inici del curs és que els centres no hagin de tancar o que, en tot cas, siguin les darreres en fer-ho, un canvi de consigna respecte de la primera onada. Però es demana que Batxillerat i formació professional facin el màxim d'activitat a distància, a excepció de les pràctiques i els exàmens. Les universitats continuaran amb la docència telemàtica.Conscient de les crítiques a la falta d'ajuts per part dels sectors més afectats per les restriccions, Aragonès ha anunciat un fons de 300 milions d'euros per impulsar mesures de "suport econòmic i social". Ha detallat que es destinaran 50 milions al sector cultural, d'educació en el lleure i clubs esportius federats. També 50 milions més a la restauració i els centres d'estètica que se sumen als 40 milions inicials i 200 milions que es destinaran a la Renda Garantida de Ciutadania, l'emergència habitacional i les ajudes al Banc d'Aliments. També ha anunciat que la setmana que ve l'executiu aprovarà un decret per "limitar" els desnonaments durant l'estat d'alarma, però no ha concretat si aquest anirà més enllà de l'actual moratòria estatal vigent.L'anunci de les noves restriccions, sumades a la pròrroga del tancament de bars i restaurants, ha despertat les crítiques dels sectors afectats. Tot i que les mesures afecten més l'àmbit del temps lliure que el laboral, la patronal les qüestiona. Pimec ha calculat que les noves restriccions decretades pel Govern afecten directament 65.000 empreses, 245.000 treballadors i 70.000 autònoms, i exigeix que s'impulsin mesures compensatòries. De fet, la patronal de les pimes diu que més de 19.500 companyies estan en risc de tancament i demana mesures que "permetin la continuïtat econòmica amb les màximes garanties per a la salut".Foment del Treball valora positivament els nous ajuts econòmics anunciats pel Govern però avisa que l'increment "encara és insuficient" tenint en compte la paralització de l'economia i la situació "d'enfonsament" de molts sectors. Des de la patronal consideren "desproporcionat" limitar el comerç de més de 800 metres quadrats i obligar al tancament dels centres comercials.Foment també creu que bars i restaurants haurien de poder obrir "com a mínim a les terrasses i amb aforament limitat" i des del Gremi de Restauració de Barcelona han carregat durament contra la Generalitat. El Gremi havia demanat, juntament amb CCOO i UGT que el Govern no prorrogués el tancament d'establiments. Aragonès ha explicat, però, que no es faran flexibilitzacions si no milloren els indicadors epidemiològics. Un cop consumat l'allargament de la clausura de la restauració, el sector assegura que els bars i restaurants de Barcelona necessitarien 180 milions d'euros en ajudes per compensar les pèrdues. "La Generalitat és un vaixell que ha perdut el rumb; la ciutadania i les empreses som presoners d’una tripulació inexperta i sobrepassada per la gravetat de la situació", han etzibat des del gremi.El sector de la cultura ha expressat novament el seu malestar. Els cinemes qualifiquen de "desastre" el nou tancament i asseguren que el sector cultural està "trinxat", mentre que les sales de concerts critiquen un "greuge comparatiu" després de vuit mesos tancades. La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Isabel Vidal, ha considerat el tancament dels teatres com una "molt mala notícia", però ha celebrat que per primera vegada s'acompanyi la decisió d'un pla de rescat de 17,2 milions d'euros. Tot i això, creu que l'ajuda hauria de ser superior.Catalunya entra en un nou escenari de restriccions per doblegar una corba de contagis que assenyala una situació "crítica". Segons la consellera de Salut, Alba Vergés, si no hi ha millores aviat, la situació epidemiològica podria tornar a ser, en qüestió de quinze dies, com la del passat mes de març, quan hi havia ingressades 900 persones a les UCI. En menys d'un mes, serien ja 1.500, com en el pic de l'anterior onada, si no es prenguessin o no tinguessin efecte les contundents mesures anunciades.

