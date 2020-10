Oriol Mitjà respon a les crítiques de Salvador Illa

.@salvadorilla, té raó si per "individualista" vol dir que sóc lliurepensador, que opino sobre la base de la investigació cientifica i evito els efectes limitadors de l'autoritat i el sectarisme.



És clar que tenim sol.lucions i se les volem fer arribar❗https://t.co/qYGdsL7zqf pic.twitter.com/zm9ThsP8wU — Oriol Mitjà (@oriolmitja) October 28, 2020

Oriol Mitjà ha respost a les crítiques que ha rebut aquest dimecres per part de Salvador Illa. El Ministre de Sanitat ha fet costat a la consellera Alba Vergés, assenyalada directament per Mitjà -de qui ha arribat a dir que no té "prou coneixement i humilitat"- com una de les responsables de la mala evolució de la pandèmia a Catalunya, i ha dit que l'actitud de l'epidemiòleg és "individualista" i "inoportuna". "Qui tingui solucions, que les posi damunt la taula", ha reblat Illa. Lluny d'arrugar-se, Mitjà ha respost Illa a través de Twitter.El doctor ha tret pit de ser "lliurepensador", d'opinar "sobre la base de la investigació científica" i d'evitar "els efectes limitadors de l'autoritat i el sectarisme". En la mateixa publicació, Mitjà ha assegurat: "és clar que tenim solucions, i les hi volem fer arribar".

