JxCat feia vuit mesos que coneixia els casos de presumpte assetjament d'Eduard Pujol

Junts per Catalunya sabia ja fa vuit mesos que hi havia acusacions d'assetjament sexual explícit per part del seu portaveu al Parlament, Eduard Pujol, que dilluns va ser suspès de militància i apartat del càrrec abans que ell deixés l'acta de diputat per "qüestions personals".Segons ha explicat el programa Planta Baixa de TV3, algunes de les víctimes de l'assetjament a través de missatges de telèfon no desitjats de contingut sexual es van posar al febrer de l'any passat en contacte amb dirigents de la formació que lidera Carles Puigdemont, però van rebre "respostes evasives".Alguns fets es remunten a la primavera del 2019, quan Eduard Pujol ja va perdre, segons el programa, protagonisme a la campanya de les eleccions espanyoles.La setmana passada, però, com a mínim tres de les afectades van fer arribar el seu cas a la direcció del partit, que aleshores sí va actuar prenent aquest dilluns les decisions. Elsa Artadi va dir que havien actuat amb "màxima celeritat" en conèixer el cas.

