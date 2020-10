Renovar l'aire almenys cinc vegades cada hora: la guia del CSIC per reduir els contagis

Altres notícies que et poden interessar

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) publica una guia per a la correcta ventilació de les aules i reduir així el risc de contagi, rebaixant l'exposició al virus i que les partícules en suspensió -els anomenats aerosols- no es puguin acumular en l'ambient.El document, que segueix les recomanacions de la Universitat de Harvard, que fixa entre cinc i sis renovacions d’aire per hora, determina que la ventilació ha de ser natural i amb les finestres a un costat i les portes a un altre. També suggereix l'ús d'extractors si no és suficient de forma natural.Si el centre escolar disposa de sistema centralitzat de ventilació, l'aire procedent de l'exterior ha d’incrementar-se i reduir l'opció per la recirculació. En el cas que no es pugui recórrer a cap d’aquestes mesures, el CSIC apunta a l'ús d'equips amb filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air, acrònim anglès) que extreuen l'aire, el filtra i després l'expulsa net de virus.Per exemple, en una aula de 61 metres quadrats, amb 21 infants i un docent, la recomanació és cinc renovacions de l'aire per hora, per estalviar concentracions de CO2 a l'interior. El mateix nombre de canvi d'aire, però en un espai de 148 metres quadrats i 22 alumnes de 14 anys.Amb una renovació per hora un volumen d'aire exterior igual al volumen de la sala, reemplaça el 63% i amb dues un 86%, mentre que amb tres un 95%. Tot i així, la ventilació necessària per reduir el risc de contagi està condicionat pel volum de la sala, el número i l'edat dels ocupants, l'activitat que es duu a terme, la incidència de casos en la regió i el risc que es vulgui assumir.La institució investigadora subratlla que la solució “pot ser una combinació d'opcions” i que és aplicable a d'altres llocs com ara, oficines i altres edificis d’ús públic. Ara bé, recalquen que "no substitueixen l'ús correcte de les mascaretes, el manteniment de la distància i les mesures d'higiene". A la vegada adverteixen que“el risc de contagi cero no existeix”, i per tant les mesures que recullen la guia “redueixen el risc, però no l'eliminen completament”.

