Bars i restaurants continuaran tancats

Bars i restaurants tancats conviuran amb el toc de queda durant la pròxima setmana. Tot i que el Govern ha anunciat que demanarà l'estat d'alarma al govern espanyol per poder aplicar un toc de queda "nocturn" amb "comandament únic" des de Catalunya , això no suposarà, per ara, que s'aixequin les restriccions sobre el sector de la restauració que van entrar en vigor fa una setmana i que no finalitzen fins a la setmana que ve.En les últimes hores alguns consellers de JxCat han vinculat l'aplicació del toc de queda amb una eventual reobertura de bars i restaurants. El titular d'Empresa, Ramon Tremosa , ha estat l'últim a verbalitzar-ho, amb la referència del model francès. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va apuntar aquesta possibilitat aquest dijous. La consellera de Salut, Alba Vergés, ja havia apuntat aquest matí que el toc de queda podria "coexistir" amb el tancament dels locals. Finalitzat el termini de 15 dies de tancament, el Govern analitzarà si la restricció continua, es modifica o s'aixeca sota determinades condicions.El debat ha sobrevolat la reunió, però les diverses fonts de l'executiu consultades perremarquen la unitat amb què s'han pres les mesures. "Tothom coneix la situació i tothom ha arribat a Govern amb la idea clara", apunten veus governamentals."Es tracta de tenir l'eina per modular la restricció de drets i que la Generalitat pugui decidir de quina forma gradual aplicar-les", assenyala una altra font del Govern.El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha informat que tant Sánchez com el ministre de Sanitat, Salvador Illa, han respost de forma "positiva" a les exigències de la Generalitat perquè l'estat d'alarma s'apliqui de "forma immediata" -previsiblement se celebrarà un consell de ministres extraordinari aquest dissabte- i descentralitzada. Ha recalcat que les restriccions a la restauració estaven pensades per quinze dies de durada. De moment, aquest termini no s'alterarà. El vicepresident, però, ha apuntat que les decisions que es prenguin a partir d'ara -també en aquest sector- es basaran en criteris sanitaris, en primer terme, i també polítics.Diverses fonts del Govern consultades perapunten que hi ha hagut consens i una "idea clara" al consell executiu per demanar l'estat d'alarma. L'executiu vol disposar de l'eina jurídica per decidir com actuar des de Catalunya, amb el toc de queda i les restriccions.Catalunya se suma així a les peticions d'altres autonomies al govern espanyol per aplicar l'estat d'alarma. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha sol·licitat que l'executiu de Sánchez decreti aquest mecanisme extraordinari i en cedeixi la gestió a les autonomies. Els governs d'Astúries i Extremadura també han fet anuncis similars.Sánchez ha expressat aquest migdia que la Moncloa no descarta aplicar l'estat d'alarma , però que només quan una comunitat assoleixi un nivell d'alerta "extrema" podria requerir d'aquest mecanisme extraordinari. Ho ha afirmat en una compareixença en què ha advertit que "la situació és greu".

