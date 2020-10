Madrid prohibeix trobades de la mitjanit a les sis de la matinada

Altres notícies que et poden interessar

El govern madrileny prohibirà les trobades entre persones no convivents entre la mitjanit i les sis del matí. Així ho ha anunciat el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, el dia abans que finalitzi l'estat d'alarma i per tant, el tancament de la ciutat de Madrid i uns altres municipis. La resta del dia es prohibeixen les reunions de més de sis persones.El govern d'Isabel Díaz Ayuso tornarà al confinament per àrees sanitàries que aplicava abans que entrés en vigor la prohibició de sortir de la ciutat de Madrid i altres municipis amb alta incidència del coronavirus.Això implica que des del migdia de dissabte els habitants de determinats barris de la capital espanyola només podran desplaçar-se per motius de feina, estudis o causa major; mentre que els ciutadans d'altres barris podran desplaçar-se a qualsevol punt de l'Estat.L'executiu madrileny també ha decretat el tancament dels locals comercials i d'hostaleria com a màxim a les deu del vespre, a més de la reducció al 50% de l'aforament en cinemes, teatres i instal·lacions esportives. Escudero ha explicat que aquestes són mesures generals per a tota l'autonomia, mentre que el confinament perimetral només s'aplicarà a les zones més afectades.

