El govern espanyol i les autonomies ajornen el toc de queda

El Ministeri de Sanitat i les autonomies han acordat l'ajornament de l'aplicació del toc de queda, restricció per la qual el govern espanyol considera que s'ha d'aprovar un nou estat d'alarma si s'ha d'imposar de forma generalitzada. Catalunya ha demanat aclarir el "marc jurídic" amb el qual s'hauria d'aplicar aquesta restricció, que limitaria la lliure circulació en franja nocturna, per conservar competències. La situació se seguirà valorant i està a expenses del resultat d'un informe jurídic que ha de determinar si és imprescindible no l'estat d'alarma, un dels principals punts de discrepància amb alguns territoris.Tot i que hi ha diferents autonomies disposades a aplicar el toc de queda per frenar els contagis en plena segona onada, algunes ho supediten al fet que s'apliqui a tot l'Estat i no només en alguns territoris. Altres, com Castella-i-Lleó, ja han demanat poder aplicar aquest instrument amb independència de si s'imposa o no a la resta, així com el País Valencià. La Generalitat, per la seva banda, defensa que han de ser les autonomies les que decideixin si apliquen o no aquest toc de queda, un posicionament compartit per Euskadi. Madrid també s'ha mostrat reticent a l'aplicació d'un altre estat d'alarma al seu territori tenint present que l'actual, imposat per la Moncloa, finalitza aquest dissabte."No hi ha encara un consens ampli", ha reconegut el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha explicat que se seguirà debatent i que tots els responsables s'han expressat amb "molta franquesa". En aquests moments, s'està a l'espera de si aquest informe jurídic planteja o no un marc legal alternatiu a l'estat d'alarma per poder aplicar el toc de queda i s'espera poder prendre la decisió definitiva amb el major consens possible. "Creiem que l'instrument jurídic òptim amb caràcter generalitzat per restringir la mobilitat en horari nocturn, és l'estat d'alarma", ha insistit, en tot cas, Illa.Al marge de la falta d'acord sobre el toc de queda, a la reunió del consell interterritorial amb les conselleries de Salut s'ha exposat un pla d'actuació coordinat que, en fase 3, prèvia a l'escenari de "risc extrem" en el qual es considera que es troben territoris com Catalunya, inclou que bars, restaurants i comerços tanquin a les 23 hores, tot i que no podran admetre nous clients des d'una hora abans. La mesura preveu la possibilitat de no fer ús dels interiors dels locals de restauració i utilitzar només les terrasses al 75% d'aforament i en taules de màxim sis persones i suficientment separades. La Generalitat ha defensat aquest dijous mantenir vigents el tancament de bars i restaurants per contenir els contagis, una mesura en la qual des de Salut confia per frenar la corba.En el cas de Catalunya, el Govern manté "sobre la taula" aplicar el toc de queda per evitar un nou confinament si l'Estat opta per aquesta via, tot i que no s'ho planteja de forma immediata. El Departament de Salut defensa mantenir el tancament de la restauració durant el període de 15 dies fixat. El termini s'esgota a finals de la setmana que ve. Un cop superat aquest període, la Generalitat podria sol·licitar la restricció horària nocturna plantejada per l'Estat, amb una reobertura de la restauració, però amb horari i aforament limitats."És moment de molta preocupació. Refermem que vindran setmanes molt dures", ha advertit el ministre de Sanitat, Salvador Illa. En plena segona onada per la pandèmia, més d'un milió de contagis i la corba disparada, bona part de les autonomies estan sospesant l'aplicació de mesures més dràstiques per reduir la mobilitat i la interacció social, com ara la de prohibir la circulació de persones durant la franja nocturna. Es tracta d'una restricció que s'ha aplicat a ciutats com París -entre les nou de la nit i les sis del matí-, Bèlgica -de la mitjanit a les cinc del matí- Roma o Eslovènia i que busca evitar les trobades nocturnes tant als carrers -per exemple, els botellots- com als domicilis.En el cas d'Espanya, aquest és el penúltim recurs al qual s'acullen els governs per intentar evitar un nou confinament domiciliari. El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha lamentat que Espanya hagi superat el milió de casos de coronavirus i ha admès que les dades són preocupants arreu d'Europa i també a Espanya. La incidència és de 348 casos per cada 100.000 habitants, molt per sobre dels llindars de risc recomanables. "L'evolució de la pandèmia no és bona i a Espanya la tendència seguirà sent ascendent", ha apuntat.Malgrat que el sistema està detectant molts casos, la incidència continua augmentant. "Estem cansats tots, però cal reflexionar i fer un esforç extra", ha demanat Simón. La positivitat a Espanya és de 12%, quatre vegades superior als nivells que recomana la Unió Europa per determinar el risc. Amb tot, ha matisat que no hi ha "risc de col·lapse imminent" del sistema sanitari, tot i que sí que hi ha risc que en alguns hospitals s'hagi de limitar l'activitat rutinària, una situació "gens desitjable". En tot cas, Simón ha considerat que el toc de queda pot "ajudar molt" per intentar frenar la corba de contagis.Les mesures a aplicar per contenir la pandèmia aprovat a la interterritorial són graduals i en base a quatre nivells en funció de la situació epidemiològica. El 4 seria considerat l'extrem i, segons han avançat diversos mitjans, es mesurarà a partir dels següents indicadors: 250 casos per cada 100.000 habitants -150 en el cas d'infectats majors de 65 anys-, més d'un 25% d'ocupació de les UCI i 15% de llits convencionals, taxa de tests positius per sobre del 15% o de traçabilitat menor al 30%. Per considerar que s'està en aquest nivell extrem no n'hi ha prou amb complir un sol requisit, sinó almenys dos pel que fa a la situació epidemiològica i un a nivell assistencial.En fase 3, a més de la limitació horària i d'aforament en bars i restaurants, el pla aprovat inclou recomanar a la ciutadania quedar-se a casa i limitar els contactes fora del nucli familiar. També la valorar la limitació d'entrades i sortides de l'àrea territorial avaluada, tret de per activitats considerades essencials, i aforaments en comerços que no superin el 30% de la seva capacitat.Les dades a Catalunya situen en aquests moments el risc de rebrot en els 566,92 punts (25 més que ahir) . També creixen els casos diaris: el recompte oficial s'eleva fins a les 214.425 persones, 4.107 diagnòstics més que fa 24 hores. També s'han disparat els ingressos a l'UCI, que són en aquests moments 282 i 1.626 en el cas dels ingressos hospitalaris.Catalunya ha estat una de les comunitats que es plantegen sol·licitar l'estat d'alarma per implantar el toc de queda, però no de forma imminent. De fet, el Govern ha reiterat en les últimes setmanes que tenia aquesta opció "sobre la taula" a l'espera de comprovar l'impacte de les mesures que van entrar en vigor el divendres de la setmana passada i ha insistit que no li tremolaria el pols en demanar l'estat d'alarma si la urgència epidemiològica ho requereix. Amb tot, la Generalitat vol mantenir les competències.Primer, però, vol valorar el resultat de les mesures que ara estan en marxa.En tot cas, la Generalitat estudia si, passat aquest termini, amb un eventual toc de queda es podrien tornar a obrir bars i restaurants. L'ordre de tancament d'aquests locals, juntament amb els d'estètica, ludoteques o sales de joc, és vigent fins a finals de la setmana que ve. Durant la reunió, la Generalitat ha demanat un informa jurídic sobre l'aplicació del toc de queda.La imposició del toc de podria suposar també una via per mantenir les restriccions a Madrid, on l'estat d'alarma finalitza aquest dissabte. El govern espanyol ha descartat portar la pròrroga al Congrés perquè no compta amb el suport del PP. De fet, Madrid ha estat una de les comunitats que va posar sobre la taula la possibilitat d'ordenar el toc de queda, però a tota Espanya. El president Pedro Sánchez va advertir, però, que per fer això els populars s'havien de comprometre a votar a favor al Congrés en cas d'haver de prorrogar l'estat d'alarma per allargar el toc de queda.

