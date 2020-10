Un veí de Collserola denuncia que li prohibeixin tenir cabres i gallines per a l'autoconsum

Moro de pena i és gairebe literal. No puc tenir ni ous ni mel de casa . Visc al bosc pero per desgracia pertany a Barcelona. Aquesta foto té cent anys , es la casa pairal de sempre i sempre hi hagut galliner. Les vostres ordenances son criminals. Mori la ciutat!!! pic.twitter.com/f5USP5mNlu — Damià🎗 (@damiagp) October 17, 2020

Un veí de Collserola ha denunciat a través de les xarxes socials que una brigada de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra li aixequés una acta per tenir cinc cabres i una quarantena de gallines a casa. La raó? L'actual ordenança de tinença d'animals de Barcelona no permet cap mena d'activitat ramadera en el conjunt del terme municipal.La llei, de l'any 2001, prohibeix qualsevol tipus d'activitat ramadera a la capital catalana sense distingir si es produeix en territori urbà, com ara enmig de la ciutat, o en territori rural. Per aquest motiu Damià Gibernet, el veí que té una casa pairal a Collserola que ha passat de generació en generació durant més de 300 anys i que sempre ha tingut bestiar, reclama que s'adapti una normativa que està pensada en clau urbana.Gibernet, que també porta el canal de Youtube AgroYoutuber , apunta que dels animals de la finca n'extreu llet i ous per a l'autoconsum, sense cap activitat econòmica al darrere.Des de l'Ajuntament de Barcelona han reconegut que l'ordenança és antiga, massa genèrica i que cal adaptar-la per excloure aquests casos puntuals en entorns rurals. En aquest sentit, expliquen que porten mesos treballant amb el Parc Natural de Collserola per estudiar modificacions i explorar noves vies per trobar-hi solucions.Des del Consorci del Parc Natural ja han assenyalat diverses vegades la importància de mantenir activitat ramadera dins del bosc, ja que realitzen tasques de manteniment dels boscos i ajuden a prevenir incendis forestals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor