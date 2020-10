El papa Francesc defensa per primer cop les unions civils entre parelles homosexuals

"Els

homosexuals

tenen

dret a estar

en una família.

Són

fills

de Déu i

tenen

dret a

una família.

El que

hem de fer

és crear

una llei

d'unions

civils.

Així

estan

coberts

legalment.

Jo

vaig donar suport a

això".És una declaració pionera pel líder de l'església catòlica, tant per l'historial de papes que l'han precedit al llarg de la història com pel temps en què Bergoglio hi ha estat, des del 2013. Francesc es va oposar al matrimoni entre persones del mateix sexe quan era bisbe de Buenos Aires però ja va demanar llavors una llei d'unions civils i la necessitat de regular aquesta situació.El concepte "família" mostra la profunditat i la claredat amb la qual Bergoglio vol donar suport a les parelles homosexuals i les parelles del mateix sexe. Diversos mitjans apunten que la tria del papa Francesc de fer aquestes declaracions en un documental creat per un director rus apunten al país de Vladimir Putin, un dels més agressius i antidrets LGTBIQ.