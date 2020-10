Junts reclama «celeritat» en la reforma legal per rebaixar lloguers de bars i restaurants

La portaveu de Junts, Elsa Artadi, ha reclamat aquest dilluns "celeritat" en la reforma del codi civil per forçar renegociacions a la baixa del preu dels lloguers de bars i restaurants per fer front al tancament forçós de la seva activitat per la situació sanitària. Aquesta mesura funcionarà com un "salvavides" per "donar oxigen al sector" de la restauració."No pot ser que les mesures es filtrin i ens n'assabentem per la premsa", ha criticat la dirigent de Junts, que ha reclamat "previsibilitat" en les restriccions i ha apostat per estudiar "totes les possibilitats" amb "diàleg" entre el Govern i el sector de la restauració, si bé ha remarcat que "el primer criteri sempre ha de ser el sanitari" i ha reconegut que si el ritme de contagis no s'atura "serà impossible revertir decisions".Artadi ha posat com a exemple l'aplicació de les restriccions al sector cultural. "Teatres i cinemes saben quin aforament tenen segons la situació sanitària", ha apuntat. Al seu parer, caldria valorar que "ni tota la restauració ni tot el territori és igual".Pel que fa a la sentència que condemna els quatre membres independentistes de la mesa del Parlament de l'anterior legislatura, la dirigent de Junts ha lamentat que persegueix "silenciar la dissidència política fent un atemptat contra la democràcia" i ha mostrat el suport del partit davant la "persecució" judicial. "Ens omple d'escepticisme veure que hi ha cap solució en l'Estat i el govern espanyol", ha assegurat.Artadi s'ha mostrat escèptica sobre les perspectives d'èxit de la proposta del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, l'amnistia dels líders independentistes empresonats. "Una amnistia s'ha d'aprovar al Congrés, hi podria haver una majoria per aprovar-la si hi hagués voluntat política, però Podem no ha introduït cap text normatiu en aquest sentit", ha afirmat.La portaveu de Junts ha garantit que el partit no posarà cap obstacle a la tramitació d'una petició d'amnistia al Parlament, "un camí més" que l'independentisme ha "d'exhaurir", si bé ha matisat que "les tramitacions van molt justes" per la fi de la legislatura i la imminent convocatòria electoral. La petició d'amnistia serviria per "demostrar la majoria a Catalunya a favor de l'amnistia i defensar el paper de la Cambra malgrat els intents de silenciar-la del deep state", ha defensat.Artadi ha insistit en la proposta de Junts que una victòria de l'independentisme per més del 50% dels vots el 14-F serveixi per "prendre mesures per aconseguir la independència de Catalunya". En aquest sentit, ha apostat perquè els partits independentistes consensuen el camí a seguir. "Per fer el cim hem de tenir d'acord en quin camp base estem", ha afirmat. Per la líder de Junts, la superació del llindar de la meitat dels vots facilitaria "un reconeixement internacional".

