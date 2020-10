La Guàrdia Urbana obliga a tancar el restaurant de Barcelona que es resistia a abaixar la persiana

Altres notícies que et poden interessar

El restaurant Mordisco, situat a l'Eixample, s'havia convertit en un símbol de resistència entre tots els locals de la restauració que han hagut d'abaixar la persiana a causa de l'ordre del Govern per prevenir l'expansió de la Covid. O almenys fins aquest dissabte tarda, quan, segons ha avançat Betevé, la Guàrdia Urbana ha fet una inspecció a l'establiment i ha obligat a tancar. A més que els ha imposat una sanció per incomplir les restriccions.La propietària del local, l'empresària, Rosa Maria Esteva, havia mantingut obert el restaurant al·legant que tenia un aparell amb filtratge especial d'aire per evitar els contagis a la sala. De fet Esteva ja afirmava que el local era més net que un quiròfan. "Si tu em pots demostrar que en un supermercat, on ho toquem tot i estem a prop dels altres constantment, estàs més segur que aquí, m'ho repenso" etzibava amb seguretat.Davant d’aquesta situació, Rosa Maria Esteva explica a Betevé que tancarà: “Més de 100 persones aniran al carrer”. Al mes de maig, l’antiga propietària del grup de restaurant Tragaluz tenia tres restaurants en funcionament, actualment ja té en suspensió de pagament un dels locals i té previst tancar els altres dos.

