El director Paco Plaza, guardonat amb el Premi Carrera Méliès al festival de Sitges

El director, productor i guionista, Paco Plaza ha estat guardonat aquest dissabte al festival de cinema de Sitges amb el Premi Carrera Méliès per ser "un dels mestres indiscutibles del terror espanyol de les últimes dues dècades". Plaza va saltar a la fama amb la pel·lícula REC el 2007.El director de cinema va fer els seus primers passos al món del llargmetratge amb El segundo nombre (2002), Romasanta (2004) i Cuento de Navidad (2005), una tv movie apadrinada per Narciso Ibáñez Serrador. Anys més tard, juntament amb el seu company i amic Jaume Balagueró, fa història al gènere amb REC (2007), pel·lícula que inicia una de les sagues de terror més celebrades del nou mil·lenni. Amb Verónica (2017) va rebre set nominacions als Premis Goya, i l’any vinent estrenarà La abuela, un film escrit per Carlos Vermut.Per altra banda, la millor pel·lícula dels Méliès d'Argent ha estat per Le dernier voyage de Paul W.R. de Romain Quirot i el millor curtmetratge per Dar-dar de Paul Urkijo. El cineasta francès Romain Quirot reflexiona sobre la infantesa a Le dernier voyage de Paul W.R., un film que se situa en un futur proper, en el qual les temperatures han assolit noves cotes insuportables.Enmig d'aquest context distòpic, quasi tota la fauna s’ha extingit, centenars de milions de persones han esdevingut refugiats climàtics i les reserves de petroli, carbó i gas s’han esgotat. A mesura que la misteriosa Lluna Roja s’acosta perillosament a la Terra, només un home pot salvar el món: el seu nom és Paul W.R., però com que va desaparèixer, tothom l’està buscant.