Troben mort un boletaire que havia desaparegut a Rupit

Els Bombers de la Generalitat han trobat el cos sense vida del boletaire que es va perdre aquest divendres a Rupit i Pruit. L'home, de 75 anys, va sortir aquest divendres al migdia a buscar bolets per la zona i no va tornar. Al vespre del mateix dia es va posar en marxa el dispositiu per buscar el boletaire sense èxit.Aquest dissabte s'han intensificat les tasques de recerca, amb un dispositiu format per onze dotacions dels Bombers (incloent-hi Grups d'Actuacions Especials, Unitats Canines, Suport Logístic) i una desena d'unitats dels Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració d'altres cossos d'emergència. La recerca s'ha reforçat per mitjans aeris. Finalment han trobat el cos sense vida al voltant de les set del vespre. No es coneix el veïnatge de la víctima, però, segons ha pogut saber, l'home coneixia molt bé la zona on va anar a buscar bolets.

