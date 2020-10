Ja són més de 400.000 els contagis diaris de Covid-19 al món

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia del coronavirus continua sumant rècords. Segons han publicat diversos mitjans, aquest dissabte s'ha superat un registre inèdit: ja són més de 400.000 els contagis en un dia de coronavirus. Es tracta de la xifra més important des de l'inici de la pandèmia i aquesta es produeix en plena segona onada d'infeccions al continent europeu.De fet, Europa suma més de 140.000 contagis, una xifra superior a la de l'Índia, el Brasil i els EUA tots junts. Els europeus representen vora una tercera part dels contagis al món, ara per ara, i ja se supera de llarg els 6 milions.Malgrat que la situació a l'estat espanyol és especialment delicada, no és aquest el país amb més infeccions confirmades, sinó que per davant hi ha França, amb gairebé 20.000 casos diaris, després hi ha el Regne Unit i finalment la Federació russa, l'estat espanyol i els Països Baixos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor