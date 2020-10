«Cap altre amic que les muntanyes» de Behrouz Boochani

Behrouz Boochani

es va graduar a la Universitat Tarbiat Moallem i a la Universitat Tarbiat Modares. Posseeix un màster en ciències polítiques, geografia política i geopolítica. És un escriptor, periodista, intel·lectual, gestor cultural i productor cinematogràfic kurd.va ser escriptor de la revista en llengua kurda Werya. És membre honorari de el PEN Internacional, guanyador d'un Media d'Amnistia Internacional d'Austràlia el 2017, del Diaspora Symposium Social Justice Award, del Liberty Victòria 2018 Empty Chair Award i de l'Anna Politkóvskaia Award per periodisme.És professor visitant no resident al Sydney Asia Pacific Migration Centre (SAPMiC), de la Universitat de Sydney. Publica de manera regular al diari The Guardian i també col·labora en The Saturday Paper, Huffington Post, New Matilda, The Financial Times i The Sydney Morning Herald.