Un restaurant de Barcelona es nega a tancar: «Us esperem a casa nostra amb tot el carinyo»

El TSJC ha validat totes les noves restriccions imposades pel Govern amb l'objectiu de fer front al coronavirus. La que més polseguera ha aixecat és l'obligació de tancar tots els bars i restaurants de Catalunya, si bé a Barcelona no tots els restauradors han fet cas a les indicacions i algun local ha obert, com és el cas del Mordisco, del grup Tragaluz. Segons ha relatat a TOT Barcelona la propietària del local i cofundadora de Tragaluz, Rosa Esteva, el restaurant no tanca perquè té un aparell amb un filtre especial per evitar els contagis a la sala: "M'hi he gastat 34.000 euros i ara aquest espai és més pur que un quiròfan", assegura. L'aparell està fet per purificar 2.000 metres cúbics per hora.Esteva es pren amb calma una possible visita de la policia al seu local: "Els diré el mateix que a tothom. Si tu em pots demostrar que en un supermercat, on ho toquem tot i estem a prop dels altres constantment, estàs més segur que aquí, m'ho repenso. Fins que això no passi, seguirem", etziba, mentre també qüestiona la seguretat del metro o l'avió, on "no et prenen ni la temperatura i viatges al costat de gent de diferents països".A les xarxes socials, el restaurant ha compartit un comunicat: "Ja fa 34 anys que vam obrir el primer Mordisco i durant aquest temps sempre hem pensat en el benestar dels nostres clients. Mordisco és casa vostra i us esperem amb tot el carinyo".

