Cs alerta que la reforma del CGPJ posa en risc els fons europeus

Nou episodi en l'ofensiva de la dreta espanyola perquè es mantingui l'actual fórmula de tria dels membres del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). L'eurodiputat de Cs Luis Garicano assegura que "països del nord d'Europa estan disposats a no aprovar els fons europeus si no es respecta l'estat de dret"La suposada vulneració de l'estat de dret es produiria, segons el partit taronja, amb la fórmula que impulsen PSOE i Podem per treure al PP la capacitat actual de veto en la tria dels membres de l'òrgan de govern dels jutges . Fins ara calia una majoria reforçada de dos terços per renovar el CGPJ, fet que ha permès que es mantingui una majoria conservadora a l'òrgan malgrat el canvi de majories parlamentàries.Garicano assegura que aquest canvi, registrat com a proposició de llei pels dos partits de la coalició de govern a l'Estat, representa una "caiguda autoritària del sistema democràtic" i és "extremadament greu".L'eurodiputat es fa ressò de la preocupació que existeix a Brussel·les per la reforma del CGPJ, segons publiquen diversos mitjans espanyols aquest dijous. El Consell Europeu debat si incorporar una clàusula que obligui els estats receptors dels fons de recuperació a respectar l'estat de dret i la separació de poders.Aquest requisit està pensat per estats com ara Polònia i Hongria, amb carències democràtiques, i segons aquests mitjans, podria perjudicar també l'Estat per la reforma judicial. Segons El Independiente , observen "espantats" la reforma del CGPJ comissaris del grup europeu de Cs, Renew Europe, com ara Vera Jourová, vicepresidenta de Valors; i Didier Reynders, comissari de Justícia.

