El Govern certifica l'inici de la segona onada de coronavirus a Catalunya

El Govern de la Generalitat certifica que la segona onada de la pandèmia ja ha començat a Catalunya. El risc de rebrot se situa ja en 338 i la taxa de transmissió en l'1,33. És per aquest motiu que el Procicat aprovarà demà noves restriccions que entraran en vigor o dijous o divendres. De moment, està descartat el tancament perimetral i la sol·licitud de l'estat d'alarma, i les mesures situaran el focus en augmentar el teletreball del 8% al 25% i en reduir la interacció social i la mobilitat.La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que el risc "és greu" i que això obliga l'executiu a anticipar-se amb noves restriccions que evitin un escenari pitjor en les pròximes setmanes. "Hi som a temps", ha assegurat. Tot i que, per ara, considera que les dades no apunten que s'hagi de sol·licitar l'estat d'alarma, sí que ha subratllat que no tindran "cap problema" en sol·licitar-lo" en funció de com evolucionin les xifres.De moment, les mesures es contemplen com un paquet de recomanacions i obligacions que afectaran activitats de certs sectors amb els quals la Generalitat està en interlocució. Pel que fa al teletreball, el Govern aspira a "fomentar i acompanyar" les empreses perquè s'hi tornin a acollir per tal d'elevar el percentatge del 8% actual al 25%. Els esforços es concentren també en reduir la interacció social i els desplaçament que no siguin imprescindibles.En aquest sentit, Budó ha assenyalat la importància de complir amb la prohibició de reunir-se amb més de sis persones i ha llançat el següent missatge a la ciutadania: "Tampoc es tracta de reunir-se amb sis persones diferents diversos cops al dia". També ha posat com a exemple no desplaçar-se a segones residències. En el cas del Govern, s'estudia que les reunions dels consells executius tornin a ser telemàtiques. El Govern ha emplaçat a esperar fins a les pròximes hores per conèixer tot el paquet de mesures complet i el paraigua legal sobre el qual se sustentaran.L'executiu ha certificat l'inici de la segona onada just el mateix dia en què una part dels metges de l'atenció primària han començat una vaga per denunciar la falta de recursos i les plantilles insuficients per fer front a la pandèmia. "Hem d'escoltar el missatge que se'ns està traslladant", ha deixat caure Budó tot mirant cap a la conselleria de Salut. En tot cas, ha defensat que s'està treballant en un pla d'enfortiment de la primària que s'està discutint a les diferents regions sanitàries de Catalunya.

