La «no mort» de Carmen Sevilla que salta fronteres

No és el primer cop que passa. Un usuari de Twitter llança la notícia de la mort d'alguna personalitat i mitjans de comunicació se'n van ressò. La víctima de la macabra notícia ha estat aquest diumenge la cantant, actriu i presentadora de televisió Carmen Sevilla, de 90 anys.Un tuit del periodista d'esports Iñaki Cano ha publicat el decès del popular rostre de la televisió espanyola. Tot seguit, la falsa mort apareixia en mitjans de comunicació com araEl Nacional o La Gaceta de Salamanca. Minuts després, la notícia falsa saltava al tabloid britànic The Daily Mirror.De seguida era el fill de la cantant i actriu, Augusto, qui ratificava la falsedat de la fake news. "Ma mare és viva. D'on ha sortit aquesta notícia? No ho entenc", afirmava en declaracions al diari La Razón.

