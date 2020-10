El Torrent de la Cabana tanca l'estiu amb unes 50 multes i 14.000 visitants

L'Ajuntament de Campdevànol (el Ripollès) ha donat a conèixer el balanç de la temporada d'estiu al Torrent de la Cabana, una zona molt freqüentada per ser un espai natural amb gorgs. Arran de la Covid-19, s'ha prohibit l'accés i bany als gorgs amb l'excepció dels veïns de la zona i els turistes que pernoctaven en allotjaments de la zona que sí que hi podien passejar. Dels 25.000 visitants de fa un any, enguany n'hi ha hagut uns 14.000.El dispositiu ha costat 50.000 euros, incloent la contractació de dos vigilants i un informador, i l'Ajuntament en fa un balanç positiu. Creuen que ha reactivat el turisme, amb plena ocupació a l'agost, un dels objectius de la mesura. S'han posat una cinquantena de multes per infringir les normes.Així, balanç positiu de les restriccions d'aforament al Torrent de la Cabana, formada per set gorgs, durant l'estiu. L'Ajuntament de Campdevànol, que ha assumit el dispositiu, ha explicat aquest dijous que les mesures han funcionat i s'han evitat aglomeracions, el principal objectiu tenint en compte la situació de pandèmia per la Covid-19. Així ho avalen les xifres. De les 25.000 persones que visitaven la zona des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, enguany han estat unes 14.000 persones. Cal recordar que si fins ara l'aforament a la zona estava restringit a 500 persones per dia, enguany es va baixar fins a les 200 persones.Per evitar possibles contagis, es va ordenar la prohibició del bany i l'accés, amb l'excepció dels veïns de la zona (Campdevànol, Gombrèn i les Llosses) i els turistes que s'allotgessin en hotels. L'alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, ha admès que l'anunci de la mesura va generar controvèrsia i se'ls va acusar de "discriminació". Però ha subratllat que estava pensada sobretot per incentivar el sector turístic, molt tocat pels mesos de confinament, i que finalment s'ha vist que ha estat així. Segons Costa, els establiments han assolit el 100% d'ocupació el mes d'agost i el sector està molt satisfet amb la mesura.També admet, però, que les restriccions han generat moments de tensió amb visitants que no estaven informats. "Hi ha gent que ve sense informació, d'indrets com Barcelona, i s'enfada perquè no pot accedir-hi", explica l'alcaldessa. D'altres, en canvi també ho entenien tenint en compte la situació sanitària actual.En el pitjor dels casos, s'ha hagut de recórrer a les sancions. En total se n'han posat una cinquantena, sobretot per accedir, aparcar malament o gossos deslligats. Una xifra inferior a altres anys. Les multes van des dels 750 euros fins als 2.500 euros, una quantitat "important", segons paraules de Costa, que recorda que amb elles es busca que la gent compleixi la normativa i no reincideixi.Una dada positiva és que enguany han tingut turistes més cívics i no han hagut de fer neteges especials per acumulació de deixalles o residus.De cara a l'any vinent, no descarten haver de repetir el dispositiu que ha costat 50.000 euros i que han assumit amb fons propis del consistori. Han contractat dos vigilants i un informador al marge dels dos vigilants municipals que tenen al municipi. Protecció Civil també els ha ajudat en cap de setmana i especialment a l'agost.Fins ara, tenien externalitzat el servei amb una empresa que feia aquesta feina i tenia com a ingressos el pagament de l'entrada amb un aforament limitat. Aquest any s'havia de renovar la concessió però es va decidir no fer-ho i optar per aquesta fórmula.Des de l'1 d'octubre, s'han aixecat les barreres i ja no hi ha restriccions de pas a la zona. Altres municipis de Catalunya com Torrelles de Llobregat o organismes com el Consell Comarcal d'Osona s'han interessat per aquest sistema de gestió d'espais naturals.

