L'independentisme protesta contra Felip VI en un centre de Barcelona blindat

Els CDR han convocat finalment a l'Arc de Triomf, arran de les fortes mesures de seguretat que blinden l'estació de França. El rei ha de pronunciar un discurs a partir de dos quarts d'onze. Els CDR han convocat finalment a l'Arc de Triomf, arran de les fortes mesures de seguretat que blinden l'estació de França. El rei ha de pronunciar un discurs a partir de dos quarts d'onze. Aquest dijous al vespre, en diversos punts del país, centenars de persones han cremat fotografies del monarca.

Barcelona s'ha llevat aquest matí blindada per la visita de Felip VI. Milers d'agents i un fort dispositiu de seguretat protegeix l'estació de França i els voltants, l'espai on s'ha de fer l'entrega de premis de la Barcelona New Economy Week (BNEW), on el monarca oferirà un discurs a partir de dos quarts d'onze. Els accessos a l'avinguda de Marquès d'Argentera estan tallats impedint la presència de manifestants. Els Mossos d'Esquadra han creat un perímetre de seguretat davant de l'estació i hi ha desenes de furgones d'antiavalots. Felip VI, que estarà acompanyat de Pedro Sánchez, torna a una Catalunya que té el seu president inhabilitat per una pancarta, quan es compleixen tres anys dels moments més àlgids del procés - amb el referèndum i la declaració d'independència-, i en un clima enrarit per la mala relació de la Zarzuela amb la Moncloa, i l'impacte de la crisi del coronavirus.El 3 d'octubre de 2017 Felip VI va decidir girar l'esquena a una majoria de catalans. El seu discurs va ser un aval monàrquic a la violència policial de l'1-O, i aquell dia els llaços que molts catalans podien mantenir encara amb la monarquia es van trencar. Des d'aleshores, totes les visites de rei d'Espanya a Catalunya han estat envoltades de protestes, i aquest divendres no serà una excepció. Més enllà de les protestes de l'independentisme, cap autoritat catalana participarà en els actes que té previstos Felip VI. Després de l'entrega de premis, el rei visitarà el hub d'empreses d'alta tecnologia de la Zona Franca.L'independentisme ha convocat mobilitzacions de rebuig a la presència del monarca espanyol a la capital catalana. A les deu, ha començat a formar-se la cadena humana convocada per l'independentisme, amb les limitacions imposades pel fort blindatge policial. Les mobilitzacions volen servir per denunciar "la impunitat dels Borbons i la connivència del govern espanyol".Ni el Govern, ni el Parlament, ni tampoc l'alcaldessa de Barcelona han assistit a cap dels actes que té previstos per Felip VI. L'independentisme manté que el rei "ha de demanar perdó" pel discurs del 3-O mentre que l'alcaldessa, Ada Colau - que ja va plantar el monarca el 2018 al Mobile World Congress per la "poca empatia" amb els ferits de l'1-O -, tampoc acompanyarà el rei pels "fets molt greus" que afecten la Casa Reial. Joan Carles I, amb la col·laboració del govern del PSOE i Podem, continua fugat als Emirats Àrabs pels escàndols de corrupció, i les filtracions i entrevistes de la seva amant, Corinna Larsen, van minant dia a dia la credibilitat de la monarquia.En aquesta situació complexa, els Mossos tornaran a estar en el punt de mira. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, confia que es pugui garantir la seguretat del rei i del president del govern espanyol, i alhora garantir el dret de protesta. En la darrera visita de Felip VI a Catalunya, en aquest cas a Poblet, l'actuació de la policia catalana va rebre moltes crítiques per les càrregues i detencions de manifestants independentistes. Aleshores, el responsable d'Interior era Miquel Buch.La visita de Felip VI té dues derivades clares. Servirà per evidenciar una vegada més que els vincles entre la majoria de catalans i la monarquia estan trencats, però alhora vol enviar una imatge d'unitat entre la Casa Reial i la Moncloa després de setmanes de tensions públiques. Tot plegat va esclatar el 25 de setembre, amb motiu del lliurament de despatxos judicials. L'acte es va fer a Barcelona i havia de comptar amb la presència de Felip VI i el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. El govern espanyol va maniobrar per evitar la presència del rei a Catalunya per aquelles dates, per la proximitat amb l'aniversari de l'1-O i també per la publicació imminent de la sentència contra el president Torra. Superats aquests dos moments, i també el tercer aniversari del 3-O, el govern espanyol confia que la crispació hagi disminuït.El moviment de la Moncloa també volia ser un toc d'atenció a un CGPJ amb el mandat caducat des de fa dos anys pel bloqueig del PP a la seva renovació. Aquell dia, Felip VI va trucar Lesmes per dir-li que li hauria "agradat" assistir a l'acte , moviment que va ser entès com una extralimitació del monarca i un alineament amb el Poder Judicial en contra de la Moncloa. Lesmes havia maniobrat amb el calendari de la publicació de la sentència de Torra. La presència conjunta del rei i Sánchez a Barcelona intentarà tancar aquest capítol -una "anècdota", segons el ministre de Justícia- i enfortir la unitat institucional quan Espanya és a les portes de la segona onada del coronavirus. La imatge perseguida, però, haurà de competir amb les protestes de les quals ha estat destinatari, un cop més, Felip VI.

