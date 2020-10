Felip VI signa una treva amb Sánchez i s'allunya encara més de Catalunya

Barcelona s'ha llevat aquest matí blindada per la visita de Felip VI. Milers d'agents de policia i un fort dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra ha protegit l'estació de França i els voltants, l'espai que ha acollit l'entrega de premis de la Barcelona New Economy Week (BNEW), presidida pel monarca. Els accessos a l'avinguda de Marquès d'Argentera s'han tallat impedint la presència de manifestants. Els Mossos d'Esquadra han creat un perímetre de seguretat davant de l'estació, amb desenes de furgons d'antiavalots. Felip VI i Pedro Sánchez han signat una treva després de les polèmiques d'aquestes últimes setmanes que han enrarit la relació entre la Zarzuela i la Moncloa. La imatge d'unitat s'ha aconseguit, però el rei dia a dia s'allunya cada vegada més de la majoria dels catalans.

FOTOS Protestes per la visita de Felip VI Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Foto: Adrià Costa Previous Next

🔴 EN DIRECTE | Centenars de persones es concentren a Pla de Palau, davant d'una Estació de França blindada pels Mossos d'Esquadra



Informa @andreumerino https://t.co/BaWJqFqbsV pic.twitter.com/zFJoA9cvgc — NacióDigital (@naciodigital) October 9, 2020

🔴 EN DIRECTE | Un centenar de persones comença a baixar pel Passeig de Lluís Companys. Crits de “Ni França, ni Espanya, Països Catalans” i “Catalunya antifeixista”



Informa @Sergi_Ambudio https://t.co/BaWJqFqbsV pic.twitter.com/YDzNSyFcNf — NacióDigital (@naciodigital) October 9, 2020

🔴 EN DIRECTE | Pancartes i proclames amb un missatge clar: “Catalunya no té rei”. Una manifestant li diu a una altra: “Jo crec que alguna cosa deu sentir eh!”, en referència als càntics i a Felip VI



Informa @Sergi_Ambudiohttps://t.co/BaWJqFqbsV pic.twitter.com/nHHeK9cnFo — NacióDigital (@naciodigital) October 9, 2020

🔴 EN DIRECTE | Així han quedat els furgons dels Mossos de primera línia després del llançament de pintura. Els agents s’equipen amb els cascs. Per ara, mantenen posicions en segon pla



Informa @Sergi_Ambudiohttps://t.co/BaWJqFqbsV pic.twitter.com/RI0F0RBmrN — NacióDigital (@naciodigital) October 9, 2020

Felip VI, acompanyat de Pedro Sánchez, en l'entrega de premis de la BNEW a Barcelona Foto: ACN

L'independentisme ha convocat mobilitzacions de rebuig a la presència del monarca espanyol a la capital catalana. A les deu, ha començat a formar-se la cadena humana convocada per partits i entitats, amb les limitacions imposades pel fort blindatge policial. Les mobilitzacions volen servir per denunciar "la impunitat dels Borbons i la connivència del govern espanyol". Portaveus de partits i entitats independentistes han criticat la presència del rei a Catalunya. Elsa Artadi (JxCat) ha denunciat que el rei està "darrere del cop d'Estat que derroca presidents a Catalunya" i Ernest Maragall (ERC) ha denunciat que l'Estat "ocupi" el país cada cop que el rei hi ve de visita. Carles Riera (CUP) ha dit que "els lladres són a Barcelona" i ha remarcat que "els Països Catalans no tenen rei".Les entitats sobiranistes també han carregat contra la presència del monarca a la capital catalana. Marcel Mauri (Òmnium) ha constatat que "només bunqueritzant Catalunya el rei s'hi pot passejar" mentre que Elisenda Paluzie (ANC) ha criticat el port dispositiu dels Mossos per blindar l'estació de França. "Quan Felip VI ve a Catalunya es tracta que ni tan sols vegi les protestes". La protesta convocada s'ha hagut d'adaptar al blindatge de la policia catalana i ha anat serpentejant pels carrers del Born. No s'ha pogut fer la cadena humana prevista inicialment des del monument de Colom fins a l'estació de França.El lema a la cadena humana era unànime: "Nosaltres no tenim rei". La Cristina s'expressava així, rebutjant la visita de Felip VI a Catalunya i també que el monarca i Sánchez hagin sortit de Madrid tot i la situació epidemiològica de la capital espanyola. El Josep, mentrestant, encara recordava com el rei "havia renyat" els catalans el 3 d'octubre del 2017 i veia amb bons ulls la convocatòria de la cadena humana. "M'agrada més això que cremar fotos", assegurava. Al seu costat, el Lluís i l'Amèlia s'expressaven en el mateix sentit i asseguraven que continuarien prenent part de qualsevol mobilització convocada per l'independentisme.Paral·lelament, els CDR han convocat a l'Arc de Triomf i han anat baixant fins al cordó policial. Al pla de Palau, s'han fusionat totes les concentracions. Alguns manifestants han tirat pintura contra els Mossos entre proclames de "Catalunya no té rei" o "Ni França, ni Espanya, Països Catalans". Aquest dijous al vespre, en diversos punts del país, centenars de persones van cremar fotografies del monarca. En un discurs de marcat caràcter econòmic, Felip V Iha evitat fer referència a la situació catalana o a la corrupció que esquitxa el seu pare, fugat als Emirats Àrabs des de l'estiu. Felip VI ha fet una crida a la unitat per generar entorns estables per a les empreses i enfortir una economia molt castigada per la situació generada per la pandèmia del coronavirus. En l'acte, hi han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i el director del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro.Ni el Govern, ni el Parlament, ni tampoc l'alcaldessa de Barcelona han assistit a cap dels actes que té previstos per Felip VI. L'independentisme manté que el rei "ha de demanar perdó" pel discurs del 3-O mentre que l'alcaldessa, Ada Colau - que ja va plantar el monarca el 2018 al Mobile World Congress per la "poca empatia" amb els ferits de l'1-O -, tampoc acompanyarà el rei pels "fets molt greus" que afecten la Casa Reial. Joan Carles I, amb la col·laboració del govern del PSOE i Podem, continua fugat als Emirats Àrabs pels escàndols de corrupció, i les filtracions i entrevistes de la seva amant, Corinna Larsen, van minant dia a dia la credibilitat de la monarquia.La visita de Felip VI té dues derivades clares. Ha servit per evidenciar una vegada més que els vincles entre la majoria de catalans i la monarquia estan trencats, però alhora ha volgut enviar una imatge d'unitat entre la Casa Reial i la Moncloa després de setmanes de tensions públiques. Tot plegat va esclatar el 25 de setembre, amb motiu del lliurament de despatxos judicials. L'acte es va fer a Barcelona i havia de comptar amb la presència de Felip VI i el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. El govern espanyol va maniobrar per evitar la presència del rei a Catalunya per aquelles dates, per la proximitat amb l'aniversari de l'1-O i també per la publicació imminent de la sentència contra el president Torra. Superats aquests dos moments, i també el tercer aniversari del 3-O, el govern espanyol confia que la crispació hagi disminuït.El moviment de la Moncloa també volia ser un toc d'atenció a un CGPJ amb el mandat caducat des de fa dos anys pel bloqueig del PP a la seva renovació. Aquell dia, Felip VI va trucar Lesmes per dir-li que li hauria "agradat" assistir a l'acte , moviment que va ser entès com una extralimitació del monarca i un alineament amb el Poder Judicial en contra de la Moncloa. Lesmes havia maniobrat amb el calendari de la publicació de la sentència de Torra. La presència conjunta del rei i Sánchez a Barcelona intenta tancar aquest capítol -una "anècdota", segons el ministre de Justícia- i enfortir la unitat institucional quan Espanya és a les portes de la segona onada del coronavirus. La imatge s'ha aconseguit, però el rei continua allunyant-se de la majoria de catalans i només pot trepitjar Catalunya si és amb el blindatge dels Mossos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor