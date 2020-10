Ball de noms per ser candidat efectiu del partit de Puigdemont el 14-F

A quatre mesos de les eleccions, Junts encara no té candidat a la presidència de la Generalitat ni cap de cartell (en el cas del nou partit no té perquè ser necessàriament el mateix). El nou partit va cloure el congrés fundacional el passat cap de setmana i ara té per davant la confecció del reglament de les primàries que han de decidir les llistes. La tasca està encomanada a la direcció, que després buscarà el vistiplau de les bases. Quan encara és una incògnita quins llocs es triaran a les primàries i encara no s'ha descartat que el cap de llista simbòlic sigui Carles Puigdemont -no compta tenir garanties penals per tornar i exercir el càrrec-, ja s'han postulat dos noms per acompanyar-lo com a candidat "efectiu", o si s'escau encapçalar. N'hi ha d'altres que han aparegut a les travesses o es mouen més discretament.

