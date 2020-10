L'APPEC premia la revista «L'Erol», el setmanari «La Veu de l'Anoia» i «opcions.org»

L' APPEC editors de revistes i digitals celebrarà el 14 d'octubre la 20a edició de la Nit de les Revistes i la Premsa en Català, la gala dels reconeixements als professionals de la comunicació i a les publicacions en català. Els premis reconeixeran entre els guardonats com a Millors publicacions de Premsa i Digital la revista L'Erol, el setmanari La Veu de l'Anoia i el digital opcions.org.A més, la Junta de l'APPEC reconeixerà el programa de TV3 InfoK, el cuiner José Andrés i el grup Actua Cultura 2%. A causa de la situació sanitària actual, la gala se celebrarà en format virtual, es podrà seguir al canal de YouTube de l'associació i estarà presentada per l'escriptor Màrius Serra.El guardó a la Millor Publicació de Revista per la berguedana L'Erol serà en reconeixement de la seva "qualitat, pel seu rigor i sobretot per una creativitat periodística envejable en la selecció dels temes a tractar i l'elaboració dels continguts", segons els membres del jurat.En la categoria Premsa, el premi a la Millor Publicació per La Veu de l'Anoia respon als seus 38 anys de trajectòria i la seva "valentia i tenacitat per informar a peu de carrer en el primer territori amb confinament perimetral com va ser la Conca d'Òdena a causa de la pandèmia".Pel que fa a l'àmbit digital, el mitjà digital de consum conscient opcions.org s'endú el guardó a Millor Publicació Digital "per la seva temàtica, pel foment que fa del consum sostenible, responsable i de proximitat des del cooperativisme amb un disseny acurat i amb una gran credibilitat".A més dels premis a les millors publicacions que atorga el jurat d'experts, la Junta de l'APPEC editors de revistes i digitals lliura tres guardons més, en aquest cas en els àmbits de la Comunicació, la Cultura i la Societat. El Premi Comunicació per a l'informatiu infantil InfoK, dirigit i presentat per la periodista Laia Servera, reconeixerà al programa el fet d'"haver informat amb molta cura i molta delicadesa sobre la pandèmia i els seus efectes als més menuts".Pel que fa al Premi Cultura, la Junta de l'APPEC editors de revistes i digitals l'atorga a la plataforma Actua Cultura 2%, per haver estat capaç "de reunir tot el sector cultural del país per reivindicar davant les administracions un pressupost mínim del 2% per la cultura".Finalment, el Premi Societat, que se l'endú el xef José Andrés per la "tasca extraordinària que desenvolupa des de World Central Kitchen des dels seus inicis" i, especialment, "des de la seva arribada a Catalunya per donar centenars de milers d'àpats a les persones més necessitades, un esforç logístic i humanitari impressionant enmig de la pandèmia" apunten.La gala es duu a terme des de l'Espai Endesa de Barcelona, quan es compleixen 20 anys del suport de l'empresa a les revistes en català.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor